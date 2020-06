Carlos Xavier Quiroz, camino a estar entre los históricos del béisbol nacional

“Cuando yo empecé a jugar, empecé jugando con un tío mío que se llama Eusebio, él fue con quien empecé cuando abrieron una liga del Club de Leones, con el difunto Sidney Taylor, él era quien promovía la liga en Boquete”, reveló a Hit & Run el líder del promedio a bate de los jugadores activos en la pelota mayor nacional, Carlos Xavier Quiroz.

Carlos, mejor conocido como “Xmen”, se remontó a recordar el esfuerzo que ponía para seguir en la práctica del béisbol. “Veníamos al torneo acá en David (Chiriquí), yo salía y a veces les decía a mis padres que tenía que ir a jugar, entonces ellos a veces me decían que no tenían plata para venir acá a David, y yo le respondía que no se preocuparan, que yo comía cuando iba a venia”, contó Quiroz, entre lágrimas.

“Xavier, es un ser humano extraordinario, buen esposo, compañero y papa maravilloso. Dios le regaló ese don de jugar béisbol y él lo ha aprovechado al máximo. Yo más que nadie sé que él deja todo a la hora de jugar, yo soy su fan y él mi jugador favorito”, manifestó visiblemente emocionada Melissa Sánchez de Quiroz, esposa del jugador.

Carlos Xavier Quiroz, nacido en Alto Lino, Boquete, Chiriquí, ocupa relevantes posiciones entre los jugadores activos de la pelota nacional. Es líder en promedio al bate, con registro de .346, empatado con su compañero de equipo, Jonathan Saavedra. Es 4to, en imparables conectados con 585 y en dobletes con 112. Con 31 cuadrangulares, se ubica en la 8va posición; de 3ro, con 327 carreras impulsadas; de 5to, en anotadas con 324; todo esto en 1,668 veces al bate; y 5to lugar en el ranking

Las declaraciones de Carlos Xavier Quiroz, se dieron durante el programa Hit & Run, que se transmite a las 2:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes, por el canal de YouTube Fedebéis Zone, de la Federación Panameña de Béisbol.

La grabación completa de la entrevista, se puede ver en el canal oficial de la Federación en YouTube.