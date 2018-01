Béisbol Juvenil con tres interesantes partidos

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil sigue emocionante y los equipos ya empiezan a mirar de lejos a su posible próximo rival.

La siguiente llave se jugará al mejor de siete partidos, pero antes los mejores ocho clasificados de la ronda regular deberán posesionarse en donde los cuatro primeros tendrán la ventaja de casa.





El sembrado (1) se enfrentará al que ocupe la casilla (8), el (2 vs 7), (3 vs 6) y (4 vs 5).





En ese mismo formato los ganadores de los emparejamientos ( 1 y 8 vs 4 y 5) se enfrentan en semifinales y el otro camino a la final será entre los vencedores de (2 vs 7 y 3 vs 6).





Las semifinales y final se jugarán también en una serie al mejor de siete encuentros.