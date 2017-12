Campeonato Juvenil será dedicado a Narcilo "Cunday" Marquínez

El presidente de la Federación Panameña de Béisbol, Benicio Robinson confirmó que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2018, Copa “Caja de Ahorros” será dedicado a la leyenda herrerana de la pelota, Narcilo “Cunday” Marquínez Vergara, según se anunció en el Congresillo Técnico.

Marquínez fue pelotero de la selección herrerana y miembro de la selección nacional, sobresaliendo en los certamenes nacionales, en 1962 fue líder de carreras remolcadas del torneo mayor con 15, ese mismo año fildeó para 1.000 puntos siendo el mejor en la patrulla central, en 1963 se lleva el título de campeón bate, tras sonar para .480, producto de 12 imparables en 15 turnos.

”Sin lugar a dudas que ha sido una gran figura de la pelota criolla, aceptamos la recomendación hecha por la Liga Provincial de Herrera y honraremos en vida a uno de los grandes peloteros herreranos de todos los tiempos”, sostuvo Robinson.

En el Congresillo Técnico se reveló de manera oficial el calendario del Torneo Nacional Juvenil 2018 que inicia formalmente el 5 de enero, con el partido entre Colón y Herrera, en el estadio Rico Cedeño, como partido oficial de inauguración. El 5 de enero también quedan confirmado los siguientes partidos: Panamá Metro vs Los Santos, en el Olmedo Solé, Panamá Oeste vs Coclé en el Remón Cantera, Darién ante Bocas del Toro en Almirante, Panamá Este vs Occidente en Puerto Armüelles y Veraguas ante Chiriquí en el estadio Carlos Alvarado.

En el marco del Congresillo se informó que el Campeonato Nacional de Béisbol U15 se realizará a partir del 12 de enero en sedes alternas y jugando los fines de semana. Panamá se organiza para tener un equipo nacional con tiempo, conociendo que es sede del Mundial U15 el próximo año.