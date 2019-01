Panamá Metro busca recuperar su trono en el béisbol juvenil

La novena de Panamá Metro presentó su uniforme para el torneo de béisbol juvenil 2019.

Los dirigidos por Jorge Nash tienen como objetivo ganar su campeonato número 22 en torneos juveniles.

El director capitalino conversó con RPC Deportes sobre las fortalezas de su equipo y anunció su rotación de lanzadores para los tres primeros partidos en casa:

"Me repiten 8 peloteros, somos un equipo con buena defensa y el abridor será Hugo Villalobos. No hay nada que esconder porqué yo sé que todos los directores van con su mejor carta. Vamos hacer todo lo posible para ganar todos los juegos en casa".

Nash agregó que Kevin Brown será el abridor para el partido del sábado vs Bocas Del Toro y Alí Ávila para el juego del domingo vs Los Santos.

El timonel metropolitano también adelantó su posible alineación titular, la misma estaría conformada por Adrián Sugastey (R), Jeremías Valencia (1B), Carlos Fernández (2B), Jorge García (3B), Derek Arroyo (CC), Luis Durango (JI), Renie Arjona (JC) y Anel Núñez (JD). Sobre el bateador designado dijo que lo decidirá según el lanzador del equipo rival.

El torneo juvenil comienza el viernes 4 de enero 2019 con los partidos Coclé vs Veragüas, Oeste vs Occidente, Colón vs Chiriquí, Los Santos vs Panamá Este, Bocas Del Toro vs Darién y Herrera vs Metro.

Este será el campeonato juvenil #50 y será dedicado a nuestros narradores Elías González y Eric Espino.