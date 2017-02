El Béisbol Mayor se jugará con un sistema de llaves

El Campeonato Nacional de Béisbol Mayor tendrá un formato similar al pasado torneo Juvenil y se espera sea igual de competitivo.





En la ronda regular se jugarán partidos de ida y vuelta todos contra todos sacando a las mejores ocho provincias del campeonato dedicado al profesor Emilio Castro.





Los clasificados se enfrentarán en una serie al mejor de siete partidos (1 vs 8) (2 vs 7) (3 vs 6) (4 vs 5) y en semifinales tambien al primero que gane 4 de 7 encuentros.





La Serie Final se mantiene al mejor de siete partidos donde saldrá el Campeón del Béisbol Mayor 2017.