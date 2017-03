El domingo arranca la ronda de ocho en el Béisbol Mayor

La suerte está echada y los ocho mejores equipos siguen en la pelea en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor dedicado al profeso Emilio Castro.

Luego de una ronda regular de 20 partidos por equipo donde solo Coclé, Chiriquí Occidente y Darién quedaron fuera de la clasificación, se espera que desde el domingo 2 de abril comience una nueva batalla por el título.





Chiriquí (15 - 4) vs Panamá Oeste (8 - 11) Panamá Metro (15 - 5) vs Los Santos (10 - 10) Colón (14 - 6) vs Veraguas (11 - 9) Herrera (12 - 8) vs Bocas del Toro (12 - 8).





Según el formato del Campeonato en esta serie se estará jugando al mejor de siete y los cuatro clasificados también van al mejor de siete partidos.





La Ronda de ocho arranca el domingo con los juegos entre Panamá Oeste vs Chiriquí en el Carlos Alvarado en Dolega y Los Santos visitando a Panamá Metro en el Rod Carew desde las 6:00pm.