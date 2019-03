Con seis partidos se pone en marcha el Béisbol Mayor

La versión #76 de los Campeonatos Nacionales del Béisbol Mayor, dedicada a los periodistas Euclides Quintero y Guillermo McNulty, se pondrá en marcha hoy con seis interesantes partidos.

En el estadio Rod Carew, la novena de Coclé visita a Panamá Metro en duelo que usted disfrutará en vivo por RPC Televisión, MedcomGo y FB Live.

Coclé resaltará la figura del internacional y ex grandes ligas Davis Romero y se agrega al juvenil Daniel Fernández. Además incorporó a los refuerzos de Occidente Markevin Casteblanco y Giovanni Pinto. Los Extranjeros serán los dominicanos Bernardo Moreta y Juan Figueroa.

Panamá Metro tendrá otro año más a Gilberto Méndez, y se suma el lanzador Enrique Burgos Jr. que jugó en Grandes Ligas. Los refuerzos internacionales son José Almarantes y Carlos Pimentel, ambos dominicanos.

En el Kenny Serracín Chiriquí, actual Campeón recibe a Los Santos en el partido que oficialmente da inicio al torneo mayor.

Por los chiricanos se suma por segundo año, el ex grandes ligas Carlos Ruiz y los refuerzos internacionales son Lácdszaro Blanco, de Cuba; y Luis Bastardo, de Venezuela. John Jairo Nuñez, que tiene tres años sin jugar, se convierte en oriundo de la provincia de Chiriquí.

En Los Santos regresó el experimentado y manager ganador Aristides Bustamante. Repite el JMV Belarmino Campos y destaca la presencia de los refuerzos internacionales Jesús Yepes y Anthony Ortega, oriundos de Venezuela.

El resto de la jornada la completan: Darién vs Bocas del Toro en el estadio Carlos Alvarado de Dolega, Chiriquí Occidente vs Veraguas en el Omar Torrijos Herrera, Colón vs Panamá Oeste en el Horacio Mena de Chame y Herrera vs Panamá Este en Chepo.

Las entradas para el juego inauguran el David, Chiriquí tendrá un costo de $5.00 dólares, niños y jubilados $2.50.

En los estadios del interior del país en la serie regular los adultos pagarán $4.00 y los niños y jubilados $2.00.

Las butacas en el estadio Rod Carew costarán $5.00 los adultos, niños y jubilados $2.50.