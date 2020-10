FEDEBEIS reprograma calendario tras lluvias en Coclé y Las Tablas

La Federación Panameña de Béisbol reprogramó esta tarde el calendario de juegos para las jornadas del miércoles 21 y jueves 22 de octubre, tras la suspensión de partidos por motivo de la lluvia.

Para mañana, miércoles, en el estadio Roberto Hernández se jugará desde las 9:00 a.m el partido entre Panamá Oeste y Chiriquí y a las 2:00 p.m jugarán Chiriquí ante Bocas del Toro. Cierran la jornada en el Roberto Hernández, Los Santos ante Panamá Oeste a las 7:00 p.m.

Para mañana miércoles, pero en el estadio José Antonio Remón Cantera se miden desde las 2:00 p.m. los equipos de Panamá Metro ante Herrera, luego se vuelven a medir metropolitanos y herreranos desde las 8:00 p.m.

También mañana miércoles los equipos de Colón y Coclé se miden desde las 2:00 p.m. en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas.

Partidos del jueves

Para el jueves 22 de octubre se tendrán programados tres juegos en el estadio Roberto Hernández, tres más en el Olmedo Solé y dos en el estadio Claudio Nieto de Mongrillo.

En el estadio Roberto Hernández la jornada inicia a las 10:00 a.m con el partido Los Santos vs Panamá Metro, a las 2:00 p.m jugarían Coclé vs Chiriquí y cierran la jornada en el Flaco Bala con el partido, Chiriquí ante Los Santos, desde las 8:00 p.m.

En el Olmedo Solé abren desde las 10:00 a.m. Bocas del Toro vs Colón, luego Panamá Oeste ante Bocas del Toro a las 2:00 p.m. y a las 8:00 p.m. los equipos de Metro vs Coclé.

En el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, desde las 10:00 a.m. se miden Oeste ante Herrera y también en Mongrillo cierran la jornada a las 7:00 p.m. Colón ante Herrera.