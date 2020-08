De Bruyne, el repartidor de caviar del Manchester City

Al igualar el récord de asistencias en una temporada de la Premier League de Thierry Henry (20), Kevin de Bruyne demostró que llegó a su apogeo y que será el principal argumento del Manchester City en su búsqueda de la gloria europea.





El belga "ve pases y acciones que los humanos normales no pueden ver", le elogió su entrenador, Pep Guardiola, en diciembre, después de una fácil victoria (3-0) contra el Arsenal.





El sábado en Lisboa el Lyon no tendrá ninguna posibilidad si no consigue neutralizar al imprevisible centrocampista belga, lo que no consiguió hacer el Real Madrid en octavos de final.





En el Santiago Bernabéu, en la ida, burló a Federico Valverde, Dani Carvajal y Raphaël Varane dentro del área antes de poner un centro medido a la cabeza de Gabriel Jesus para igualar el encuentro, que acabó ganando el cuadro inglés luego de que el belga marcara un penal minutos después.





En el duelo de vuelta, aunque los errores de Varane decidieron el partido, él solo creó las mismas ocasiones (8) que el Real Madrid.





A los 29 años, De Bruyne nunca ha parecido tan fuerte, a pesar de que su reputación como asistente genial lleva tiempo siendo grande.





Cuando jugaba en el Wolfsburgo, en la temporada 2014/2015, dio 21 asistencias en la Bundesliga. Dos años más tarde, ya en el City, ofreció 19 a sus compañeros y 16 al año siguiente.





Su especialidad son los centros tensos y escurridizos a ras de suelo que pillan a la defensa por la espalda y encuentran al atacante en el segundo palo.





"Es como si tuviera un GPS en los pies (...) Kevin puede matar a seis rivales con un solo pase", expresó hace poco Michel Ribeiro, uno de sus entrenadores en el Genk, cuando era adolescente, en un artículo de France Football.





Ese don increíble, para el que ha trabajado mucho, ha aumentado todavía más bajo las órdenes de Guardiola.





"Pep le ha dado una nueva manera de ver las cosas, una nueva forma de controlar el partido. Ahora entiende la cancha, su equipo, ese fútbol exigente y global que conecta las diferentes partes del equipo a través del pase y el movimiento", detalló Mikel Arteta, por entonces asistente de Guardiola, en el libro 'Pep's City'.





Su entrenador, aunque valora su polivalencia, que le permite jugar como centrocampista defensivo o distribuidor de juego, le prefiere más cerca del arco.





"Cuando puede pensar más en el ataque y menos en la defensa es mucho mejor", aseveró el técnico español en diciembre.





De Bruyne ha añadido 13 goles a sus 20 asistencias esta temporada en la Premier, lo que le convierte en el jugador más decisivo del campeonato inglés y en el máximo goleador entre los centrocampistas.





Él ha sabido sobre todo canalizar el carácter volcánico de un jugador capaz de explotar si se siente víctima de una injusticia y capaz de ignorar también las convenciones, como cuando soltó en directo aquel famoso exabrupto a un periodista belga que le preguntó sobre el nivel de juego de Bélgica en la primera fase de la Eurocopa-2016.





Capitán en varias ocasiones esta temporada en ausencia de David Silva, podría suceder al español, que acaba contrato, como capitán.





"Es evidente que ha comprendido que para los jugadores no se trata solo de ir al campo y jugar bien, sino que hay que asumir también un poco de responsabilidades. Es una personalidad fuerte, siempre listo para nuevos retos", afirmó Guardiola, y ganar la Liga de Campeones con el City es ciertamente el mayor de todos.