Buffon y Casillas vuelven a enfrentarse en la Champions

Dos leyendas de la portería, Gianluigi Buffon e Iker Casillas volverán a verse las caras el miércoles en la Liga de Campeones.

Y aunque ambos podrían estar cerca del final de sus carreras, todavía tienen el entusiasmo de siempre en la antesala de su 17mo careo, esta vez en un partido entre la Juventus y el Porto.

Buffon, de 39 años, ha ganado casi todos los títulos posibles excepto la Liga de Campeones, de la que fue subcampeón en 2003 y 2015 con la Juve. Casillas, de 35 años, sí lo ganó todo a nivel de club y selección, incluyendo tres títulos de la Champions con Real Madrid.

"Todo jugador sabe que se necesita tiempo para acostumbrarse a una nueva ciudad, nuevos alrededores, a un nuevo estilo de vida", dijo Casillas al portal de la UEFA. "Por supuesto que cuando pasas tanto tiempo en el mismo lugar, como yo, es una sensación rara cambiar de lugar. Quizás no alcancé el nivel que quería el año pasado, no me sentía totalmente cómodo".

"No me han convocado a la selección española, así que he tenido más tiempo para concentrarme en mi club", agregó. "He notado el efecto que ha tenido. Primero tienes que estar bien en tu club, y después, ¿quién sabe lo que pueda suceder?".

Pase lo que pase en el partido de ida, Casillas y Buffon expresan respeto mutuo.

Los dos tuvieron un intercambio amistoso por Twitter recientemente, en el que Casillas preguntó a Buffon, "¿Qué crees? Para mí, tú eres el mejor!!". A lo que el italiano respondió, con un emoji de carita sonriente: "Yo no elijo, ambos somos los mejores".

En sus ocho enfrentamientos con sus respectivas selecciones, la España de Casillas logró tres victorias y perdió una sola vez. Dos de esos triunfos fueron en una definición por penales en los cuartos de final de la Eurocopa de 2008, y en la final de la Euro 2021.

Con sus clubes, cada uno tiene tres victorias.

"Soy afortunado por ser tres años menor que Gigi. Yo tenía 14 años cuando comencé, y él tenía 18", relató Casillas. "Pude ver y aprender de su estilo y su personalidad. Siempre lo admiré y evolucionamos juntos, y hemos tenido carreras similares. Ambos hemos ganado mucho y nos hemos enfrentado en muchas ocasiones. Creo que el fútbol italiano jamás tendrá otro portero como él".