¿Por qué James puede jugar contra el Madrid estando cedido?

James está otra vez en el camino del Real Madrid. En su cuarta semifinal consecutiva de Champions, el colombiano se enfrentará a su ex equipo, por lo que tendrá en su mano convertirse en el verdugo de Zidane, sí, del técnico con el que no tuvo el feeling esperado en su anterior club, por lo que decidió emprender su marcha al conjunto alemán.

Ahora el morbo está servido gracias al cruce con los blancos. Una eliminatoria que James podrá jugar a pesar de estar cedido por el Real Madrid, toda vez que la UEFA no permite la llamada 'cláusula del miedo' en sus competiciones.

El colombiano siempre ha declarado que Zidane fue su ídolo como futbolista, pero el Zizou entrenador nunca tuvo complicidad con el ahora futbolista del Bayern.

Es más, el pasado mes de enero, en una declaraciones realizadas al programa El Chiringuito, de Mega, James habló de su salida del Real Madrid y de su relación con Zidane, tal y como se puede ver en los videos dicha entrevista. Entre otras cosas dijo sobre el francés: "Los números estaban ahí, pero cada entrenador tiene sus jugadores y eso es totalmente respetable. No sé si hubo feeling con Zidane o no, pero cada entrenador tiene sus gustos. No sé si fue injusto conmigo, cuando entraba hacía cosas buenas, pero no hay que pensar más en eso".

Ahora se verán las caras en las semifinales de Champions.

