OTRA FECHA HEXAGONAL CANDELA

Y arranca otra doble fecha de Hexagonal, a Trinidad y Tobago primero y en el Rommel ante USA, Panamá llega con esos 4 puntos de noviembre que marcaron un muy buen inicio de esta batalla de 10 partidos para llegar a Rusia 2018. El ambiente es bueno, nuestros jugadores están en plena actividad con sus clubes salvo algunas excepciones como Fidel Escobar en Portugal y Negrito Quintero en Perú, pero por el resto nos encontramos con un cuadro saludable y listo para 6 puntos, cuántos nos llevaremos está por verse y jugarse, aquí no vamos a estar sacando predicciones de Walter Mercado o Nostradamus de que serán 2, 3, 4 o 6 puntos, solo la cancha lo dirá.

Tengamos en cuenta que la suspensión de Gavilán ante TyT y quien sabe alguno quede fuera para USA pero el tema es que tenemos una amplia plantilla para los 2 juegos. En Puerto España la historia dice que hemos perdido 2 veces, no hemos marcado y nos han hecho 8 goles, asi que no es el campo jamón que algunos piensan y aunque esos juegos de 2000 y 2005 no juegan ya y el mal momento que atraviesan los Soca Warriors con 3 DTs en 6 meses es negativo no hay que confiarse de nada ni pensar que ya ganamos porque ellos tienen 0 puntos y nosotros 4.

Bolillo ha estado fuera de la polémica y del comentario extra-fútbol en las últimas semanas y eso es bueno, ahora lo que se requiere es máxima concentración, enfocarse solo en estos partidos y dejar de un lado lo que pasa en San José, Blooming, Laussane o Dinamo Bucarest, de eso hablaremos luego de marzo, ahora es estar atentos a lo que trae el enemigo y no crear run run con temas que no son de la Eliminatoria, cosas que pasan en semana de Seleccion a menudo. Esta vez no se tiene Concentración en Florida como en fechas anteriores y esa paz alrededor del equipo que el DT quiere ojalá no se vea afectada.

Bruce Arena comentó apenas asumió el cargo que USA necesitaba en esta doble fecha salir del último lugar de la tabla, el ve un triunfo ante Honduras en casa y se conformaba con un empate en el Rommel ante Panamá, esa es la matemática del DT gringo, pero no debemos estar pensando en eso, Panama debe ir con todo a Puerto España y olvidarse de que TyT esta o estuvo en la mala, o que USA esta mal también y vendrá desesperado al Rommel, no veamos a los otros, veamos lo que tenemos, juguemos nuestro partido y las cosas se daran...no que no eramos adivinos???....saluuuuuudos