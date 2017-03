OTRO PARTIDO DE "VIDA O MUERTE"

La derrota el viernes ante Trinidad y Tobago dejó mal a la selección de Panamá y a su entorno, perder un juego cuando te hacen un gol porque Román Torres está fuera de la cancha poniéndose su botín no es nada para estar reídos, más cuando dejas pasar todo un primer tiempo para atacar y sólo creas 2 jugadas de peligro en 45 minutos. En el Hexagonal se juegan 10 partidos, 20 tiempos, bueno, ya nosotros dejamos ir todo un primer tiempo, el reloj caminaba y no había fuerza, presión, llegadas, generación de ataque ni ideas para inquietar la meta de Jan-Michael Williams.





No me molestaría si no tuviéramos ataque o jugadores para hacerlo bien., cuando no tenemos armas uno lo reconoce y ve que no se puede, que no hay por donde llegar o jugar, y ejemplos de muchas selecciones tenemos...Copa de Naciones 2005, con un solo gol y sin delanteros, sabíamos que no llegaríamos lejos y asi fue, en el Uncaf 97 solo con jugadores de Linfuna y algunos del exterior, sabíamos que no era el verdadero potencial de Panama y salimos en 2 juegos...y podría meter muchos otros ejemplos aquí, pero el tema es que no es el caso en este equipo. Tenemos jugadores super habilidosos como Quintero y Cooper, y Bárcenas no se queda atrás, hay leñadores necesarios como Amilkar y Godoy y delanteros con Gol como Tejada, Gaby Torres y Arroyo...pero el viernes en el primer tiempo solo salimos con un punta demasiado solo y solo Quintero buscó a Arroyo con balón de calidad...una vez...y así no se puede ganar.





Uno ve el segundo tiempo con los cambios, 2 delanteros primero, luego Tejada y Gaby con Arroyo por derecha y miras algo diferente y dices PERO PORQUE JUGAMOS ASÍ SOLO CUANDO VAMOS PERDIENDO!!!. y ojo que nos salvamos de un 2-0 par de veces cuando Kenwyne Jones le ganó la carrera a Baloy y luego perdonó o cuando Molino remató de zurda abajo y Penedo tapó...tampoco fue que los encerramos en su arco, Panamá mejoró pero le falto eso que al Bolillo le emberraca que le digan...que nos falta gol.





Ahora vuelve y traba, juego de vencer o morir, el todo o nada, ganar o ganar, póngale el título que quiera, pero no se me emocione...es el 4to juego de 10, aún no llegamos a la mitad del camino y ya algunos se van desesperando, así como se emocionaban con los 4 puntos en 2 juegos..calma pueblo..esto hay que verlo con luces largas y analizar, USA se metió en pelea también y le clavó 6 a Honduras, Arena ya dijo que el empate ante Panamá es buen resultado y creo que ellos no saldrán como ante Honduras, pero Panamá debe jugársela en casa por esos 3 puntos, dejarlo todo en el Rommel y jugar como puede hacerlo, no como en la Centroamericana, no como ante Trinidad y Tobago, debe jugársela como ante México en Copa Oro, como ante Jamaica allá y acá en la Ronda Semifinal, debe imponerse en cancha y buscar el triunfo, esa es...no podemos dejar que USA gane en el Rommel porque se nos escapa un poco en la tabla, hay que jugar con todo, imponiendo respeto y presionando al rival, como en ese 2013 contra otro USA cuando lo tuvimos 2-1 hasta el 92 y nos relajamos y paso lo que paso...que eso no se repita....a la candela el martes!!!....saluuuuudos.