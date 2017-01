Patriots?...no siempre ha sido así

El que comenzó a ver NFL desde 2001 para acá solo a visto que los New England Patrios son ganadores, bien o mal, trampa o no, grabando señales o desinflando el balón o ayudados por el "Tuck Rule", han ,metido 14 títulos divisionales, han ido no se cuántas veces al AFC Championship y lo que más me llamó la atención desde este último domingo, son el equipo que más veces ha ido al Super Bowl...9 veces!!!, más que los más populares e históricos Dallas Cowboys o Pittsburgh Steelers que tienen 8, eso es para tomar en cuenta y para analizar, porque por más éxito que Brady y Belichick puedan tener el próximo domingo 5 de febrero ante Atlanta en el juego final en Houston, eso no borra una historia de tragedia, risas, comica, bancarrota y decepción que tuvieron los Boston/New England Patriots la mayor parte de su vida deportiva desde el lejano 1960 hasta el mas reciente 2001.

Esta franquicia llegó a la nueva AFL en 1959 gracias a que su dueño, Bill Sullivan, pidió prestado entre amigos y conocidos para alcanzar la cifra necesaria para entrar entre los 8 locos que trataban de formar una competencia ante la establecida NFL, Boston fue la última que entró, la numero 8, y desde el principio batalló para establecerse en una ciudad donde los Celtics, Bruins y Red Soz eran los líderes de la atención, inclusive la fanaticada tenía más interés en los juegos en TV de los NT Giants de la NFL que en los nuevo Patriots. En esa década de los 60s los Patrios solo ganaron 1 vez su división y perdieron ese único juego de campeonato en San Diego, 51-10, en 1963...en los años 70 el nombre cambió de Boston a New England y los juegos de casa de Fenway Park (donde jugaron entre 1962-1968 ) al nuevo Schaeffer Stadium en el poblado de Foxboro, a 45 minutos de Boston, Esos años 70s vieron alguna mejoría, con un super equipo en 1976, el 2do título divisional en 1978 pero poco más. En ese año de Playoff su entrenador Chuck Fairbanks en plena víspera de juego fue despedido al enterarse los dueños que ya había firmado un contrato millonario con la Universidad de Colorado, luego lo volvieron a llamar para jugar ante los Oilers el juego divisional para perder feo 31-14.





Por esos años 70s que los Pats no eran nada me toco ver en Canal 8 ( el de los gringos en la entonces Zona del Canal ) un juego de NFL, era Buffalo-New England, 1974 para ser exactos, para tomar partido junto a mi hermano cada uno agarró un equipo, el los Bills yo los Patriots...uuuuf. Por mucho tiempo pensé que tome al equipo incorrecto, desde ese entonces Buffalo estuvo mucho más en la discusión que New England y en los 90s llegaron a jugar 4 Super Bowls en fila, un record, y aunque los perdieran todos igual armaron un gran equipo, envidia de algunos. El tema es que desde ese año mi equipo es y será por siempre los Patriots, eso me traía burlas y mofas en la Escuela, la mayoría mis compañeros eran fanáticos de los equipos más prestigiosos, los Miami Dolphins, los Cowboys, Raiders, Steelers o Vikings, equipos que estaban todos los años metidos en los Playoffs mientras que al mio siermpre le pasaba algo desastroso par quedar eliminado.





Poco o nada se vendía en las tiendas sobre los Patriots, era rarísimo encontrarse con algo, en los catálogos de comprar ropa o gorras siempre la foto de los Steelers o Dolphins, nada de Patriots, asi fue por tanto tiempo pero igual, uno allí fiel a la causa. En 1986 por fin los Patriots llegaron al Super Bowl pero para mala suerte el rival tenía una de las mejores defensas de la historia, los Bears de Mike Ditka, una defensa que daba miedo y un equipo que solo había perdido un juego en todo el año, 46-10, humillante para New England, lo que debió ser una celebración se convirtió en una catástrofe, sobre todo al día siguiente del juego cuando se descubrió que varios jugadores tenían un lío con Cocaína.





Seguro que alguno que tuviera un equipo asi abandonaría el barco rápido y busca uno nuevo, que va mira...con los Patriots siempre, hasta uno se preguntaba, que pasaría si los Patriots ganan un Super Bowl?, los 49ers tenían una historia parecida pero luego que llego Walsh y Montana en 1980 se convirtieron en ganadores, los Redskins metieron sus ganes también, hasta Denver se llevó sus triunfos mientras que los Cowboys y Steelers ganaban los suyo para mantener la tradición.





Era tan escaso el interés por los juegos que los tiquetes eran casi regalados muchas veces pero ni asi se llenaba el estadio, la dirigencia cambió de manos par de veces, a los Sullivan se les ocurrió invertir en 1984 en el Victory Tour de los Jacksons y fue un fracaso, perdieron toda la plata del mundo y vendieron el equipo, luego en 1993 todo estaba listo para que se fueran a jugar a St Louis, se llamarían los Stallions, todo estaba en movimiento hasta que un tal Robert Kraft, fanático del equipo y nacido en Boston, compró a ganga a los Patriots...gracias a Dios podemos decir hoy!!!!.





La llegada de Kraft, Bill Parcells como entrenador y Drew Bledsoe como QB le dio credibilidad al equipo, en 1996 llegaron a los Playoffs y se jugó apenas el 2do juego en casa de Postemporada en el viejo Foxboro Stadium, yo había dicho "si alguna vez los Patriots juegan Playoff en casa yo tengo que ir", bueno fui, solo, le di chifeo inclusive a una Boda que tenía que acompañar a mi esposa ( aún me lo recuerda ), pero me la jugué. Estar en ese Foxboro que tantas veces había escuchado era como extraño, el estadio era de 60,000 puestos pero parecía anticuado, todo era como de 2da categoría, conseguí un boleto como a 4 filas del cielo, y para acabar ese día una neblina se apoderó del estadio, desde allá arriba se veía la mitad del cuadro..pero saben que? allí estaba ombe!!! y los Patriots le ganaron a los Steelers 28-3 en una gran tarde de Bledsoe, Terry Glenn y Curtis Martin. Yo decía...cambio y fuera, ya misión cumplida, esto es lo máximo que vamos a llegar. Ese año llegaron al Super Bowl ante los Packers de Brett Favre y...perdieron, y para rematar ya antes del juego Parcells había firmado con los queridos NY Jets...otra historia negativa.





Los Patriots han estado 1-15, 2-14, 3-11, 5-11 en el reciente 2000, y más alejado de los Playoffs que otra cosa en esos primeros 42 años de existencia, eso es algo que uno no se puede olvidar, por eso estos éxitos de los años 2000 se gozan y se atesoran, no era siempre así, no era un automático, no era fácil, no siempre estuvo Brady, antes nos fajábamos con Steve Grogan y sus corridas, luego con Tony Eason miedoso y por suerte luego con la mejoría que trajo Bledsoe, pero algo pasaba, una mala jugada del destino, un escándalo, algo, siempre algo...hasta que 2001 llegó y ese primer título de Super Bowl que lo lloré, lo grité, lo disfruté con mis hijos, familia y amigos, ese día con los Rams pensaba que era derrota segura ante el mejor equipo de la liga, pero fue triunfo inesperado y el fin de tanta amargura, pero el esperar tanto por algo que parecía tan pero tan lejano e imposible hizo que todos los malos ratos anteriores valieran la pena.





Después de eso los Patriots son otros, ahora todos saben que juegan por Boston, ahora en toda tienda vas y está desde la gorra hasta el sueter de Brady, el logo es uno de los más reconocidos, la franquicia es una de las más exitosas de los 4 grandes deportes profesionales de Estados Unidos...pero me da risa...NO SIEMPRE FUE ASÍ. 9 veces los Patriots al Super Bowl? que va, eso es increíble, ahora hay mas gente que los quiere ver perder que ganar, antes a nadie le importaba si existían o jugaban, como pasa el tiempo.





El tema que es mi equipo y seguirá siendo, Brady no puede jugar toda la vida y los malos años vendrán más rapido que no, pero saben que, no importa, es y será mi equipo, gane, pierda o lo que sea, uno debe ser fanático fiel, no sabes cuando las cosas pueden cambiar, y ese día, todo habrá valido la pena...ya verás...saluuuuuudos.