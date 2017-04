AÚN TERCEROS PERO....

El doble juego ante TyT y USA dejó dudas más que certezas, un punto de 6 posibles no era el botín esperado, la derrota en Puerto España sobretodo y la manera como se jugó al caer 1-0 no fueron del agrado de nadie, uno pude perder jugándosela y atacando y proponiendo, pero por 90 minutos no por solo 45 como se vio ese día en la isla, Panamá no salió con ideas en la primera parte y eso lo pagó además con la desconcentración de Román Torres al estar fuera del campo mientras Molino metía ese 1-0, después la reaccion del 2T no fue suficiente.





El empate ante USA 1-1 dejó un sabor agridulce, como el 3.5 de la escuela que no es ni mala nota ni buena nota, pasaste si pero sin ser brillante, en casa hay que ganar y no ganamos pero empatamos ante uno de los mejores del área, es así, por más que se cuestione el tema, para mí empatar con USA o Mexico en casa son puntos inesperados y no es ser conformista, es ser realista de un fútbol panameño y de su actual estado, claro que se quería ganar y en ese partido el equipo propuso, tuvo ideas, batalló, se fajó, corrió y atacó, luego de todo eso queda un empate? Pues no tengo problema con eso, Panamá se la jugó y salió empate, eso pasa tu sabes, que un juego quede empate, pero no un empate hechado atrás, esperando, temeroso o inseguro como fue el 0-0 ante México tanto en 2013 como en 2016 por el Hexagonal también, y aunque fueron también puntos inesperados no se jugó como ante USA el 28 de marzo, y eso no lo puedo cuestionar ni criticar, para mí el 1-1 ante USA no fue malo.





Panamá está tercero, pero con un solo punto sobre USA y Honduras, dentro de 2 meses regresa el Hexagonal y el duro viaje a San José para tratar otra vez de sacar algo ante los ticos, desde 1988 no traemos tan menos el empate de allá, luego el juego que dirá mucho de esta Eliminatoria, en casa ante una Honduras que no está en buen momento y pocos días para alimentar el morbo de otra "pelea" Bolillo-Pinto.





Ahora el tema es que Negrito vea más minutos, que Cooper y Godoy sigan en su buena forma, que Penedo mantenga la titularidad en Rumania y así el resto del equipo llegue bien a junio, Bolillo sabe que el equipo está fuera de fronteras, la hora de las pruebas y análisis ya pasó, no hay chance en el Hexagonal para nuevas estrategias, todo eso se hizo antes, ahora es la hora de cosechar lo que se sembró, ojalá que lo que se recoja en junio sea bueno...saluuuuudos.