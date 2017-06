Estamos listos para el VAR?

Video Asistant Referee, listo, eso es el VAR, Asistente Arbitral de Video en spanish, y no es uno, son 3 de estos en un cuarto donde ven todo el partido con diferentes cámaras y señalan si les parece que algo salió mal. En estos días que estamos en Copa Confederaciones ha salido más a la luz el experimento que la FIFA y la International Board están haciendo para determinar si las repeticiones de jugadas serán implementadas para el más grande evento deportivo que tiene la Humanidad, el Mundial de Futbol.





Yo creo que el uso de las repeticiones es bienvenido al Fútbol pero siempre y cuando se implemente de buena manera, cosa que no ha pasado en la Copa, no sabemos que están revisando, no sabemos que determinaron y porque lo hicieron, la manera como lo comunican no es la mejor, solo avisan en la pantalla gigante y en la TV que están en revisión, y luego juegan y ya. Una jugada es o no offside, le quitaron un gol a Chile y a México de esa manera, listo, pero ambos explicados de maneras distintas. Por identidad errónea sacaron amarilla al 15 de Camerun cuando era el 2, luego el árbitro rectifica el número y luego de la nada saca roja, cuando había sacado amarilla. Perfecto, 2 criterios a revisar son la tarjeta roja y la identificación errónea, pero avísenlo luego que deciden!!!!.





En otros deportes explican los árbitros a todos y con detalles (NFL), en otros los árbitros avisan a la mesa y estos avisan en el estadio (NBA), en otros los árbitros escuchan en el audífono y les dicen que paso (Grandes Ligas) en otros la computadora decide al pedido del jugador (Tenis), en otros los jueces deciden desde una TV escondida si algo raro pasó o se rompió una regla (Golf)...cada deporte tiene su sistema, han ido ajustando en el camino y han mejorado, pero siempre quedará la interpretación del fanático en la casa y la polémica, en el Fútbol la polémica pareciera mayor, aún cuando nos dice el VAR que el gol fue offside o que el penal no fue penal no les creemos y punto, por más clara que esté.





Demosle tiempo a esto, lo que no me gusta es que si lo aceptan no estará en todo el mundo futbolero y eso esta mal, si en el Mundial, la Champions y la Premier Inglesa pero no en la Concachampions, LPF o Liga de Nigeria?,,,y entonces?, reglas diferentes para el mismo deporte?... queremos VAR pero bien usado, bien informado, que el árbitro diga que pasó, que no halla duda, se podrá eso en el Fútbol y todos contentos? Esa es la pregunta...la respuesta aún esta por llegar....saluuuuudos