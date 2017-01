Bolillo Gómez: Quedamos cuesta arriba en el torneo

El empate sin goles frente a Belice no era lo que esperaba el cuerpo técnico de Panamá y " Bolillo" Gómez reconoció que con el resultado del debut el torneo queda cuesta arriba.

" Hoy no ganamos porque no la metimos. Estoy muy berraco, generamos no se cuantas opciones de gol y no las metimos, uno dice entonces a que jugamos, fuimos precisos al elaborar, pero imprecisos a la hora de la definición. Belice por ahí no dice mucho, por eso el 0-0 me tiene berraco del todo. Ahora hay que esperar como avanza el torneo, quedamos cuesta arriba", dijo Bolillo en conferencia de prensa.

" A mí no me decepcionó lo que hizo el equipo, el resultado sí. Si hablamos de juego Panamá generó, hubo un solo equipo en la cancha, pero no las metió", agregó.

Sobre las variantes, el técnico de Panamá dijo que no salieron como esperaba. " Buitago quedó muy atrás y por eso metimos a Taylor, Davis era para que tuviera más proyección que no se dio y Arroyo para abrir la cancha provocando que Bárcenas se metiera más al área".