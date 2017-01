DT Lara: Perdimos un partido que no se debía, hay que trabajar lo mental

635x357 Eduardo Lara técnico de El Salvador.Foto/ Arturo Bolvarán C..

Eduardo Lara, técnico de El Salvador hizo su balance de lo que fue la derrota en el último minuto frente a Honduras en la segunda fecha de la Copa Centroamericana.

" El fútbol tienes esas cosas, a veces no es de justicia, realmente planteamos un partido bueno en el primer tiempo con opciones claras de gol y donde fuimos amplios dominadores. Para el segundo tiempo queríamos lo mismo, pero con la expulsión de Zelaya las cosas cambian lógicamente", inició la rueda de prensa el estratega colombiano.

" Queríamos recomponer la figura, pensé que Honduras se nos iba a venir encima por eso me animé en el cambio viendo el desgaste del rival, pero luego viene la otra expulsión y nos desarmamos totalmente".

" Lamentablemente perdimos un partido que no queríamos y no se debía perder porque arrancamos bien y dominamos, pero esto no es de justicia".

Agregó Lara que tiene que tiene que trabajar mucho en la parte mental de los jugadores. " Son buenos jugadores los salvadoreños, tienen cosas importantes y comenzamos a rescatar las cosas buenas de ellos".

El Salvador enfrentará a Belice el martes 17 de enero desde la 4 de la tarde.