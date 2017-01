Jorge Luis Pinto: Aceptamos que no hemos jugado bien

635x357 Pinto reconoció que no han jugado bien. Foto/Arturo Bolvarán C..

El técnico Jorge Luis Pinto reconoció que no han jugado bien, pero que a pesar de eso queda tranquilo por la disposición de sus jugadores tras remontar y vencer 2-1 a El Salvador en la segunda fecha de la Copa Centroamericana.

" Nosotros estamos contentos, satisfechos, no del todo feliz, cometimos errores muy simples y eso nos ha costado. Reaccionamos en el segundo, tomamos confianza, no sé si aparezca en algunos jugadores el temor o inseguridad y eso preocupa, pero tengo que reconocer que no hemos jugado bien el primer tiempo, aunque al menos reaccionamos y tomamos la iniciativa en el segundo con entrega y disposición, eso nos deja tranquilos", dijo Pinto en conferencia de prensa.

" Aceptamos que no hemos jugado bien, pero también que nuestra actitud, nuestra reacción y busqueda del partido nos deja tranquilos. Esperamos que vayamos mejorando, hoy pusimos jugadores que no venían jugando para rotar, descansar y mirar alternativas".

Pinto aseguró que el objetivo de Honduras es pelear el primer puesto y lo otro es dar el fútbol a tres o cuatro posiciones que necesitan mejorar para tener alternativas para la eliminatoria.

Quejas por el balón y cancha de práctica

El estratega de Honduras no podía dejar fuera las quejas para la organización y comentó que el balón no lo conocían ya que la organización se los entregó recién el jueves a la 9 de la noche.

Sobre las canchas de práctica, Pinto dijo " El sábado entrenamos en un potrero de caballos, eso complica, no le hecho la culpa a eso, pero complica y afecta".

Por último, manifestó que sabía que Bolillo iba a descansar 10 jugadores para enfrentarnos a nostoros el martes y que verá que piensa para ese encuentro.