Los seleccionados panameños hablan del empate con Belice

Tras el empate 0-0 de Panamá frente a Belice, los seleccionados hablaron en zona mixta del estadio "Rommel Fernández".

El volante Yoel Bárcenas manifestó: " Un poco decepcionado, pero son cosas que pasan, no se dio, el rival cerrado atrás y ahora pensar en Nicaragua. Intentamos, pero nos faltó contundencia, trabajamos en la semana, pero no se dio el resultado. Nosotros estamos decepcionados, pero vamos a seguir preparándonos".

Rolando Blackburn dijo: " Fue un partido complicado, la pelota no quiso entrar, el grupo no bajará la cabeza y sacaremos esto adelante".



" Entramos con la mentalidas de ganar, pero el rival se metió atrás y no pudimos descifrar su juego", fueron las palabras del defensa Amir Murillo.

Azmahar Ariano comentó que fue un resultado amargo. " En el papel se veía accesible, pero dificil jugar con un equipo metido atrás, a ellos no les quedó otra jugar atrás, nos faltó el último toque, nos faltó el gol".

Por último, el volante Alberto " Negrito" Quintero manifestó: " Intentamos todo, tuvimos muchas chances de gol, había ansiedad, se nota la diferencia de selección, hoy ganando no ibamos a salir campeones, por eso le pido a la afición tener un poco más de calma. No se dieron las chances que tuvimos de gol, ahora queda recuperarse bien".