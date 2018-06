635x357 Calamidad colombiana en el Mundial: cae 2-1 ante Japón. Associated Press (Por BRETT MARTELL y JUAN ZAMORANO)

Todo mal, rematadamente mal, para Colombia.

En vez de comenzar de manera auspiciosa un Mundial al que llegó con pretensiones grandiosas, Colombia tuvo un debut de pesadilla, encallando con sus propios errores y llevándose una bofetada de Japón, que se impuso el martes por 2-1. Un desastre que germinó por la expulsión de su volante central Carlos Sánchez que le dejó con un hombre durante casi todo el partido.

Ante un rival al que había goleado hace cuatro años en Brasil rumbo a un histórico avance a los cuartos de final, Colombia tuvo todo menos el trámite fácil que algunos atisbaban para arrancar en el Grupo F.

Un gol de cabeza de Yuya Osako a un tiro de córner a los 73 minutos sentenció un partido que fue de espanto desde el pitazo inicial para los dirigidos por el técnico argentino José Pekerman. Colombia se vio en desventaja desde los cuatro minutos, cuando Sánchez recibió la roja directa al desviar con el antebrazo un remate de Shinji Kagawa, con lo que se decretó además la pena máxima.

El propio Kagawa se encargó de concretar, engañando a David Ospina a los seis minutos.

“El partido se prepara para jugar once contra once, y perder a los tres minutos a un jugador importante no es sencillo”, dijo Pekerman, visiblemente apesadumbrado.

A partir de allí comenzó el calvario para Colombia, que prescindió en el comienzo de James Rodríguez. El máximo goleador del pasado Mundial no pudo ir desde el vamos por una sobrecarga muscular. Los de Pekerman reaccionaron sobre el final del primer tiempo y emparejaron el partido con la picardía de un tiro libre de Juan Quintero a los 39.

“Colombia tuvo un primer tiempo en que pudo sobrevivir, mejorar y alcanzar un empate con un jugador menos”, valoró Pekerman.

El atacante japonés Shinji Okazaki atizó en el efecto que tuvo la expulsión de Sánchez.

“Me sorprendió. Nos cambió el partido”, dijo Okazaki. “Esa roja hizo que Colombia se retrasara, y pudimos circular el balón hasta que llegaron las ocasiones”.

Japón logró algo inédito para una selección asiática en un Mundial: venció a un conjunto de Sudamérica en la máxima cita del fútbol.

Fue otro resultado inesperado en un torneo lleno de sorpresas. Y éste sorprendió más, puesto que Japón cambió de técnico poco antes del certamen, y porque los asiáticos no habían podido superar a un adversario en 17 enfrentamientos previos en un Mundial.

“Es solo una victoria, tres puntos”, declaró el timonel japonés Akira Nishino, con mesura.

El estreno colombiano marcó al mismo tiempo el debut mundialista de su ariete y cañonero Radamel Falcao, quien se había perdido el Mundial de Brasil debido a que no se recuperó a tiempo de una lesión de ligamentos. Con los planes tácticos trastocados por la salida de Sánchez, la pelota no llegó mucho al “Tigre” Falcao y en las contadas ocasiones que se le presentaron apenas pudo puntear la pelota sin consecuencias para los japoneses.

Aun así, incidió en el tanto del empate.

Japón especuló un poco después del gol y permitió que Colombia adelantase sus líneas en busca de la igualdad. Casi sobre los 40 minutos, Falcao fue bajado en las puertas del área y Quintero anotó con un tiro rasante, por debajo de la barrera, que saltó. El balón se coló junto a la base del palo que cubría la barrera y la tecnología confirmó que toda la circunferencia de la pelota rebasó la línea de meta.

“Lo dimos todo, pero es muy complicado jugar desde los cuatro minutos en el partido con un jugador menos”, coincidió el Falcao. “Hicimos todo pero Japón de plantó bien en el segundo tiempo”.

En el complemento fueron los japoneses los que más controlaron la pelota y sólo gracias a un par de intervenciones prodigiosas de Ospina no cayó antes el segundo de los asiáticos.

Un saque de esquina y otra desatención colombiana definieron el encuentro. Yuya se levantó entre varios defensores para cabecear una pelota que sacó las astillas del poste y entró.

“En el segundo Japón pudo acomodarse a la situación y sacó ventaja jugando mejor”, admitió Pekerman. “Sin duda que veníamos por otra cosa... por un triunfo”.

Al entrenador al menos lo consuela la reacción que tuvo Colombia tras la expulsión de Sánchez y el tanto de penal. “Tenemos la cara positiva que el equipo... tuvo la capacidad de sobreponer a un gol”, dijo.

Pekerman había sacado antes del banco y con el marcador en tablas a James, quien de inmediato se enganchó en el partido y llegó con peligró a puerta japonesa. Sin embargo, el mediapunta del Bayern Múnich no pudo esta vez marcar la diferencia, y Colombia se fue con una derrota que la deja mal parada.

Japón tomó provisionalmente la punta del Grupo H, igualado con Senegal, que más tarde venció 2-1 a Polonia.

En la próxima jornada, Colombia chocará con Polonia en Kazán y Japón se las verá con Senegal.