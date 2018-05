Fidel Escobar: El técnico me preguntó porqué no estoy jugando

El jugador del NY Red Bulls de la MLS, Fidel Escobar, llegó a los entrenamientos de la selección que se prepara para sus dos partidos amistosos y el Mundial.

''No he hablado mucho con el técnico pero me preguntó porqué no estaba viendo minutos con mi club''.

Fidel no está jugando como normalmente lo hacía con el equipo A sino que ahora está viendo minutos con el equipo filial, donde ha marcado goles pero no es el mismo nivel futbolístico.

Comentó que la selección de Bélgica es bastante joven y rápida, menciono a Lukaku y Heden Hazard como referentes del conjunto belga. Por otro lado, afirmó que los jugadores de Inglaterra todos juegan en la liga local pero que son muy peligrosos.