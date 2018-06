635x357 Inglaterra-Bélgica: ¿Duelo de goleadores o de suplentes? . MIKE CORDER (Associated Press)

Podría ser un electrizante encuentro entre dos de los mejores goleadores del Mundial. O podría ser un simple partido entre suplentes.

Tanto Inglaterra como Bélgica están ya clasificadas a octavos de final después de sumar triunfos en sus dos primeros encuentros. Por ello, el compromiso de este jueves por el Grupo G en Kaliningrado podría ser una buena oportunidad de dar descanso a algunas de las estrellas y brindarles una oportunidad a quienes no han visto acción.

Eso significa que los aficionados que ansían un enfrentamiento entre Harry Kane y Romelu Lukaku podrían decepcionarse.

Después de su triplete ante Panamá, Kane es líder goleador del torneo con cinco dianas. Supera por una a Lukaku y a Cristiano Ronaldo, quien erró un penal el lunes en el empate de Portugal 1-1 con Irán.

El técnico de Inglaterra, Gareth Southgate, debe sopesar las posibilidades de Kane para obtener el Botín de Oro en el certamen, frente a la posibilidad de darle descanso a su delantero antes de la fase de eliminación directa. Con tres goles ante Panamá, Kane se convirtió en el tercer jugador inglés con un triplete en el Mundial, uniéndose a Geoff Hurst y Gary Lineker.

“Está orgulloso de encontrarse en la cima. Ya rebasó a algunos de los grandes nombres en la historia del fútbol inglés en término de goles en mundiales”, afirmó Southgate. “Eso debe enorgullecerlo mucho, pero también está consciente que lo más importante es el equipo y debemos tomar la mejor decisión para el equipo”.

Lukaku, en tanto, no entrenó con Bélgica el martes y es posible que no vea acción. Tanto el ariete, como el creativo Eden Hazard y el extremo Dries Mertens aquejan dolencias como resultado del triunfo 5-2 sobre Túnez.

Existe cierta especulación en Inglaterra y Bélgica de que perder el encuentro del jueves otorga un camino más fácil a la final, pero ambos conjuntos insisten en que van por la victoria.

“Para nuestro país, esa no es la mentalidad apropiada”, dijo Southgate sobre la posibilidad de relajarse el jueves. “Queremos ganar cada partido que jugamos. No sé cómo podríamos encarar un encuentro en el que no quisiéramos ganar y jugar bien”.

El defensor belga Toby Alderweireld está de acuerdo.

“Buscaremos ganar el partido, porque como jugador quieres ganar todos los juegos”, subrayó.

Inglaterra sabe, a partir de las amargas experiencias, que no existe un camino sencillo en los grandes torneos, en especial tras la humillante derrota ante Islandia en la Eurocopa de 2016.

El entrenador de Bélgica Roberto Martínez declaró ya que realizará cambios en su escuadra para el próximo duelo.

“La realidad es que estamos ya clasificados y en un torneo como el Mundial, solo eres tan bueno como tus 23 jugadores. Habrá oportunidades para otros jugadores”, puntualizó el estratega español.

Alderweireld, por ejemplo, no tiene ganas de perderse el juego.

“¿Descanso? Creo que los futbolistas siempre quieren jugar. Todos quieren jugar”, comentó. “Me siento bien. Hay suficientes días entre partidos. Estoy listo si el entrenador me necesita”.

¿QUÉ SIGUE?

Inglaterra y Bélgica tienen récord y goles idénticos antes de su decisivo encuentro, así que un empate en Kaliningrado pondría a la FIFA a revisar sus criterios de desempate para determinar al líder del grupo. Eso significa que podría decidirse todo en el registro disciplinario o incluso en un sorteo.

El ganador del Grupo G se medirá al segundo lugar del Grupo H, en donde aún hay tres equipos con posibilidades: Japón, Senegal y Colombia. El segundo puesto del sector G se enfrentará al ganador del H.

ENEMIGOS CONOCIDOS

Los jugadores de Inglaterra y Bélgica verán varios rostros conocidos. Asumiendo que vean acción, el encuentro incluiría la confrontación entre los compañeros del Manchester City Kevin De Bruyne y John Stones, mientras que Kane podría encontrarse con los defensores del Tottenham Jan Vertonghen y Alderweireld. Además, Stones fue compañero de Lukaku en el Everton.