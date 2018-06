635x357 Técnico de Nigeria admira a Messi pero no tendrá piedad. LUIS RUIZ (Associated Press)

El técnico de Nigeria reconoce que le encanta la forma de jugar de Lionel Messi. Hay algo que le gustaría más, echarlo de lo que quizás sea su último Mundial.

“Amamos a este gran jugador, Messi, todo el mundo lo ama, yo en lo personal y también mi equipo”, afirmó el lunes el estratega alemán Gernot Rohr, durante la conferencia de prensa realizada en la víspera del encuentro en la Arena de San Petersburgo. “Pero no pensamos en si es su último partido del Mundial, pensamos en nosotros. Tenemos que defender los colores de Nigeria, en el fútbol no hay piedad, no hay misericordia, no podemos regalarle nada a este jugador aunque nos guste mucho”.

Una eliminación de Messi, un día después de cumplir 31 años, a manos de Nigeria y en la fase de grupos con una Argentina a la que se adhería la etiqueta de favorita, sería efectivamente algo inmisericorde.

La Albiceleste necesita vencer a Nigeria y esperar a que Croacia, ya clasificada en el Grupo D, coseche un triunfo o un empate frente a Islandia. En los cuatro enfrentamientos previos entre Argentina y Nigeria en mundiales, los sudamericanos se han llevado el triunfo.

Pero Argentina llega al encuentro sumida en una perceptible crisis, no sólo por los resultados, sino ante los rumores de diferencias entre su plantel y el técnico Jorge Sampaoli, y debido a la imagen de pesadumbre que acompaña a Messi desde que malogró un penal en el primer encuentro ante Islandia, hasta la goleada de 3-0 que Croacia propinó a los bicampeones del mundo.

“Él ha jugado bien, no ha tenido suerte. El arquero de Islandia le tapó un penal, pero yo lo veo en una estupenda condición”, manifestó Rohr en referencia a Messi. “Pero no pensamos en Messi, pensamos en nuestro juego”.

Ahmed Mussa, delantero nigeriano, es uno de los principales responsables de que Argentina llegue al cotejo del martes con un aliento de vida. Marcó los dos goles en la victoria por 2-0 sobre Islandia, un resultado que favoreció a los argentinos.

Ahora, Mussa está deseoso de marcar, pero advierte que enfrentará a uno de los planteles con mejores nombres en el planeta.

“Argentina tiene muy buenos jugadores, no es sólo Messi”, comentó. “Es un equipo muy peligroso y nosotros vamos a tener que jugar uno de nuestros mejores partidos en la historia”.

Musa marcó también durante el amistoso disputado en noviembre, que su equipo les ganó 4-2 a los argentinos.

“Desde luego que algunas de las cosas que aprendimos en aquel partido nos pueden ayudar ahora, sobre todo en lo psicológico, para saber que podemos ganar”, valoró. “Pero aquel partido fue en noviembre y ha habido muchos cambios”.

Con un triunfo, Nigeria asegura la clasificación, por lo que Rohr descarta cualquier tipo de precaución, por mucho que sus discípulos enfrenten a una plantilla multiestelar.

“No puedo dar mi plan exacto de cómo vamos a jugar. Lo que vamos a tratar de hacer es tener a unas Súper Águilas combativas... tenemos que ganar, quizás un empate baste para nosotros, pero queremos ganar”, anticipó. “Será un partido espectacular, entre dos equipos que dejan jugar. Podemos jugar 3-5-2, como lo hicimos contra Argentina en noviembre. Pero espero que mis jugadores estén atentos desde el primer minuto.