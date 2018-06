Bolillo Gómez: Necesitamos mucho orden sino vamos a tener muchas dificultades

El técnico Hernán "Bolillo" Gómez aseguró que mañana lo que vale es ganar porque hay opciones, pero que para eso hay que mantener el orden sino van a tener muchas dificultades frente a Inglaterra.

"Es un partido muy difícil, precisamente estamos viendo vídeos de Inglaterra, es un equipo muy trabajado, muy táctico, recuperan y aceleran muy rápido, tienen precisión a un toque, tienen mucha variante, es un partido más complicado que todos", dijo el estratega en rueda de prensa.

"Si nosotros tenemos algo de distracción la vamos a pasar mal, necesitamos mucho orden sino vamos a tener muchas dificultades por lo que es como equipo Inglaterra que no tiene tantas individualidades como Bélgica, pero tiene un trabajo excelente sobre todo de recuperación".

"A la hora de la verdad somos muy tácticos y ordenados, ellos también (Inglaterra) y cuando ambos equipos tienen esas caraterísticas la capacidad individual es la que sale a relucir y ahí si hay que tener un buen día. Inglaterra es un equipo jóven, muy dinámico, muy bien trabajado".

"Dentro de nuestro plantel es muy importante el orden, si nuestro conjunto tiene eso les va a dificultasr un poquito el trabajo individual de ellos, no hay que darles espacios ni ventajas, el balón es uno y lo vamos a disputar para no dejarlos elaborar mucho".

"Estamos con opción todavía de clasificar, tenemos la ocpión de buscar un triunfo y seguir peleando hasta el final. Este equipo nunca ha pensado en conformarse, el fútbol en 90 minutos te cambia la vida".

Del juego en pelota quieta, el dueño del banquillo panameño dijo que en pelota quieta no somos fuertes, nosotros no tenemos una buena pegada y la virtud de la pelota quieta de ganar es el lanzador y ahí se saca provecho.

Con relación al tema Bárcenas, el estratega de Panamá comentó: "No es un tema importante, no hubo problmas entre ambos, estábamos conversando tranquilamente, lo grave de esto porque no fue la prensa panameña es que se ponen a especular que yo le estaba haciendo un reclamo al jugador, es una mentira y no fue la prensa panameña".

Por último, se refirió a Amilcar Henríquez diciendo "Amilcar es un hombre muy querido por sus compañerpos y técnicos, a todos nos ha dolido su desaparación y extrañamos mucho, el equipo habla mucho de él muchas veces y ayuda a unirlo, es un dolor que se lleva como cuando uno pierde un ser querido".