Una encuesta realizada por YouGov en nombre de Hyundai, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia, descubrió que en el clima actual, donde las familias pasan menos tiempo de calidad juntos, el mundial es responsable de un aumento del 83% en los fanáticos del fútbol que pasan tiempo de calidad viendo partidos con familiares y amigos.

Además, el 53% de los fanáticos que no son de fútbol encuestados también pasaron un mayor número de horas con sus familias viendo el evento deportivo más grande del mundo.Parece que la Copa Mundial de la FIFA 2018 Rusia permite a las familias y amigos dejar de lado su lealtad futbolística, olvidar sus preocupaciones y unirse para apoyar a su equipo nacional.

Este año, socio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2018 Russia, Hyundai, colaboró ​​con la sensación estadounidense de pop y rock Maroon 5 al grabar una versión especial del emblemático himno "The Three Little Birds" de Bob Marley & The Wailers para contarles a los consumidores que 'Todo va a estar bien'.

La encuesta, que se llevó a cabo en 12 países de todo el mundo,incluyendo Corea del Sur, Australia, México, Arabia Saudita y Francia, también reveló que el 50% dijo que ver juegos de fútbol les daba la oportunidad de olvidar sus preocupaciones cotidianas.

Mientras que El 53% declaró que mirar fútbol les ayuda a relajarse y el 60% dijo que sentían y aumentaba el sentido de orgullo nacional.

Otros realizan un ritual especial cuando ven partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, con un 34% usando la camisa o la mercancía de su equipo, mientras que el 16% tienen un apretón de manos o un gesto especial.El 56% celebra un gol o gana gritando y gritando, mientras que el 37% salta al aire.

En Perú, las ventas de artículos de fútbol estaban por las nubes, con un 70% de los que miraban la Copa Mundial de la FIFA con la camiseta de sus equipos u otros objetos falsificados, el doble del promedio de los demás países encuestados.