Dybala espera y no desespera como suplente de Messi

BRONNITSY, Rusia (AP) — Compartir equipo con Lionel Messi es una bendición para cualquier futbolista...menos para Paulo Dybala.

La figura de la Juventus multicampeón de Italia no jugó un minuto en el empate de Argentina 1-1 ante Islandia en el mundial de Rusia y al parecer seguirá desde la banca el duelo ante Croacia el jueves por la segunda fecha del Grupo D.

Es que para el técnico Jorge Sampaoli, la “Joya” Dybala es el reemplazante natural de Messi, conclusión a la que arribó luego de admitir que no pudo hacerlos congeniar en el campo de juego en el poco tiempo de trabajo que lleva al frente de la Albiceleste.

“Leo no tiene suplente ni acá ni en Barcelona”, dijo Dybala el martes en rueda de prensa tras la práctica en Bronnitsy. “Obvio creo podemos jugar juntos, requiere de trabajo”.

El atacante, que trabajó junto al resto de los suplentes, ni siquiera estuvo en la consideración del entrenador para reemplazar a Ángel Di María, quien perdió el puesto por su bajo rendimiento en el debut. Su lugar será ocupado por Cristian Pavón, con mucha menos trayectoria deportiva que Dybala y su compañero en la Juventus, Gonzalo Higuaín.

Dybala admitió tiempo atrás que le costaba jugar al lado “del mejor jugador del mundo”, frase que le valió duras críticas en su país. El delantero dijo que fue malinterpretado y aclaró que se refería a las similares características que comparte con el capitán albiceleste. Lo cierto que después de pronunciarla, Dybala estuvo ausente del seleccionado y regresó recién cuando Sampaoli lo incluyó en la nómina del Mundial.

Para Dybala “no sé si hay un esquema que nos haga compatibles, la clave es trabajar juntos y conocernos mejor”. Aclaró, no obstante, que “es trabajo del entrenador complementarnos a los dos, cómo puedo serle útil a Leo”.

Si Sampaoli mantiene su postura, será difícil para Dybala tener minutos en Argentina, salvo ocurra alguna desgracia con Messi. Pero él no se desmoraliza.

“Bajar los brazos imposible, tengo 24 años y estoy disfrutando. Si bajo los brazos me quedo en casa”, sostuvo. “Soy muy optimista y creo que voy a tener la posibilidad aunque no me ha tocado todavía”.