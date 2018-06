Felipe Baloy: Al Mundial hay que traer gente que aporte sino que lo cambien con masajistas o doctores

El defensa y capitán de la selección de Panamá, Felipe Baloy, mandó un mensaje claro de lo que hay que hacer desde ya para la próxima eliminatoria y que hay que ver primero las prioridades de los jugadores trayendo al Mundial gente que aporte.

Baloy en su última rueda de prensa con la selección comenzó diciendo: "Este orgullo, esta felicidad de anotar el primer gol de Panamá ni parte de la prensa ni ex jugador que diga que ese gol puede decir que no vale nada, al contrario vale mucho y estamos muy orgullos por estar aquí y representar a nuestro país".

"Claro que me gustaría estar ligado al fútbol, yo voy a tomar un descanso no sé hasta cuando, de repente 3 a 4 años (risas), la verdad voy a analizarlo porque tengo unos proyectos y cursos que voy a tomar porque creo que para ser entrenador, directivo o pararte en frente de una televisión con un micrófono a hablar tienes que prepararte y eso es lo que a mí me toca ahora y esa es mi meta ahora mismo adquirir conocimiento que uno como jugador de repente no lo tiene, pero por lo pronto disfrutar estos últimos días con mis compañeros de selección".

Prioridades

" El proceso para la próxima eliminatoria tiene que iniciar ya, creo que los directivos ya tienen que estar pensando que hacer, nosotros clasificamos a un Mundial con una cancha de fútbol con un estadio creo que eso es más meritorio porque no tenemos donde entrenar. Creo que la la federación o los que están a cargo del fútbol en Panamá tienen que ver eso, no podemos estar sin estructura, sin un centro de alto rendimiento para las selecciones donde puedan entrenar y te hablo también de las selecciones menores ya que esos son los jugadores que nos van a representar en los próximos años entonces tienen que ver las prioridades del fútbol y hoy en día nos vamos por otras cosas", dijo.

" Hoy venimos a un Mundial y creo que hubieron otras prioridades, si esta selección necesita cinco masajista hay que traerlos, si hay que dejar gente que de pronto no aporta o no es necesaria traerla yo cambio esa persona por un masajista, si hay que traer dos doctores hay que traerlos entonces esas son las prioridades que tienen que tener los que están a cargo del fútbol en Panamá de hacer canchas de entrenamiento, instalaciones, de mejorar la liga que los jugadores estén cómodos creo que esa es la parte donde está la materia prima y ahí hay que meter la mano. Ya es hora de que se tome conciencia que la selección y jugadores son la prioridad y ellos tienen que entender eso, hoy en día venimos a un Mundial y tanto ellos como nosotros no venimos preparados o no sabíamos como era esto y nos deja mucha enseñanzas".

"Tenemos un claro ejemplo de Costa Rica las instalaciones que tienen, las canchas y la liga que tienen y es el ejemplo que debemos tomar, ir allá para ver como mejoraron y esa es la clave para no solo venir no solo a presentarnos sino a competir con grandes selecciones".

El defensor también dijo que algunas palabras del técnico se malinterpretan. " De pronto el profe dice algunas cosas y se malinterpretan diferente y pienso que va más por el participar o la manera como llegamos aquí. Nosotros sabemos que somos una selección jóven que necesita más trabajo y preparación y eso está claro entonces creo que se refiere a eso de que venimos a enfrentar a selecciones mucho mejor preparadas que nosotros, con una mejor infraestructura, pero eso no quiere decir que no nos merecemos estar aquí claro que sí porque luchamos para conseguirlo, el tema es que cuando llegas aquí te das cuenta del nivel que tienen todas las demás selecciones y ahí es donde el profe lo dice que nos falta mucho para competir con esos países".

Pipe Baloy añadió que es bueno poder pasarle sus enseñanzas a los jóvenes, poder enseñarles un poquito y aprender cosas de ellos también, pero eso es lo que tratamos de hacer apoyarlos, decirles cual es el camino porque nosotros estuvimos muchos años fuera de Panamá y podemos hablar con base de como mantenerse fuera del país. "Ha sido buena la convivencia y creo que ellos han podido absorber lo mejor de nosotros y espero que les sirva en el futuro, son buenos jugadores y seguro en el camino van a aprender mucho más y espero poder verlos en grandes equipos".

Por último, manifestó que Gavilán Gómez y Blas Pérez que los conoce desde hace muchos años donde siempre hemos mostrado el cariño que nos tenemos y hacia sus familias. "Seguro después del fútbol seguiremos siendo grandes amigos y quien sabe podemos trabajar juntos en alguna selección o en algún lugar".