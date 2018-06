Jorge Dely Valdés: Los ingleses son muy veloces, hay que tener mucho cuidado con eso

635x357 Jorge Dely Valdés en el Fan Fest de Saransk viendo el partido Portugal - Marruecos. Foto/Arturo Bolvarán C..

Saransk, Rusia. Jorge Dely Valdés que por muchos años defendió los colores de Panamá se encuentra en Rusia y dijo que le gustó lo que vió de la selección en el debut frente a Bélgica y que hay que tener mucho cuidado con la velocidad de los ingleses en el partido del 24 de junio en Niznhi.

" Es algo soñado estar acá en el Mundial Rusia 2018 y en conjunto con todos los panameños ver a Panamá en su primer Mundial, escuchar el Himno Nacional de verdad que lo he disfrutado muchísimo y le agradezco a Dios porque en verdad era un sueño personal", dijo el actual técnico de la Sub-20 que se encuentra en Saransk como invitado por parte de la FEPAFUT.

" Estaba al lado de un grupo de panameños y cuando inició el Himno Nacional la verdad que quería cantarlo, pero no lo escuchaba porque la gente lo cantó con mucho amor, con sentimiento de patria, pero lo disfruté al máximo porque era algo esperado y la verdad que estoy muy contento por eso".

El partido contra Bélgica

Sobre el debut de Panamá en Sochi, el ex delantero comentó: " Buen primer tiempo y creo que bien plantado el equipo, al principio costó un poquito pero luego el equipo se fue encontrando y le fue cerrando los espacios a Bélgica que no pudo desarrollar sus características y creo que se hizo un gran trabajo en la primera parte, luego en el segundo tiempo muy temprano un gol de camerino que muchas veces nos cuesta a nosotros cuando recibimos un gol y casi enseguida vino el segundo donde nos descompensamos un poco, pero yo hago un balance general individual y colectivo y de verdad me ha gustado mucho".

" Creo que muchos esperaban otra cosa, pero Panamá demostró y no solo lo han reconocido no solamente algunos de los panemeños que están en el medio sino de medios de otros países que han dicho que Panamá se desempeñó bien".

" Lo positivo fue la lucha de los jugadores, creo que sobre todo en la primera parte con la concentración porque siempre he dicho que ese aspecto en el fútbol élite juega un papel más importante que lo táctico y lo negativo es que se perdió 3-0 cuando creo que no había una diferencia de tantos goles por el desarrollo del partido más allá que se diga que Bélgica era un rival superior por donde juegan sus jugadores, pero por como se había desarrollado el juego creo que perder 3-0 cuando haces un trabajo bastante bueno para mí fue lo peor", agregó.

Sobre Inglaterra

Pensando en el próximo juego frente a Inglaterra, el colonense manifestó: " Tal vez Inglaterra no es menos peligroso que Bélgica pero es un equipo muy veloz, pero nosotros no podemos confiarnos que no tienen la capacidad individual o colectiva de los belgas que para mí tienen mejor juego en ese aspecto que los ingleses que tienen jugadores muy veloces y tenemos que tener mucho cuidado con eso".