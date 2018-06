Julio Dely Valdés: Ojalá Bolillo pueda quedarse otro proceso

Saransk, Rusia. El ex técnico de Panamá Julio Dely Valdés en la previa del juego frente a Túnez habló de diferentes temas destacando el deseo que Hernán "Bolillo" Gómez se mantenga en el banquillo de Panamá.

" Realmente yo escucho cosas, pero ojalá Bolillo Gómez pueda quedarse otro proceso más porque a hecho un buen trabajo y los panameños tenemos que estar orgullosos por lo realizado por nuestro fútbol", comenzó diciendo el Panagol.

" Como panameño deseo que siga, pero se habla que tiene una oferta muy buena de otro lado".

Sobre la posibilidad de volver a ser el técnico de Panamá, Julio Dely dijo "Yo voy a firmar con el Atlético Malagueño por dos años más y no puedo pensar en otra cosa, ya se verá si en un futuro se da la posibilidade de Panamá. Siempre he dicho que estoy dispuesto a dirigir a Panamá para aportar cosas y pensando en el beneficio de Panamá, cuando estuvimos como técnico creo que dejamos muchas cosas positivas y las puertas están abiertas, pero por ahora estoy bien donde estoy"

"Creo que he progresado mucho, aprendemos cada minuto que pasa y si estamos de lleno en el fútbol no se termina de aprender y eso me pasaba como futbolista. Los entrenadores debemos seguir formándonos, actualizándonos y con un partido de fútbol se aprende todos los días".

Sobre Túnez

" Los partidos para Panamá todos han sido difíciles y el de Túnez no deja de serlo, pero también hay posibilidades que se pueda sacar un resultado positivo, Panamá ha superado muchas cosas como el debut, pero ahora seguro irán para algo más y hay capacidad para hacerlo".

Los jóvenes

El tema del relevo generacional de la selección también se tocó y el Panagol está esperanzado en los jugadores que van saliendo. "La verdad que veo un futuro prometedor para Panamá con estos jóvenes ya que siguen saliendo futbolistas con buen nivel en el país".

Vivencias del Mundial

Por último, se refirió a lo que ha vivido y visto en el Mundial Rusia 2018. "Me quedo con muchas imágenes en mi cabeza viendo a la gente ilusionada, feliz y disfrutando.

"En el primer partido contra Bélgica viéndolo por televisión con la gente gritando el himno fue emocionante, ver a Román con esas lágrimas, ya luego estar acá en Nizhni para el partido contra Inglaterra esa imagen cuando entra Baloy por Román que le da la cinta de capitán, el gol de Baloy la emoción la alegría en la tribuna y al final festejando con su familia".

"Es increíble todo esto lo que está ocurriendo con Panamá que sale en todas partes del mundo. Me refiero a la celebración, al orgullo de un pueblo quedando lo deportivo en segundo plano, pero lo más importante es que el comportamiento y ejemplo de la afición panameña siga así como se ha dado sin problemas y eso es bueno".