Luis Mejía: Me golpeó quedar fuera del Mundial y creo que menospreciaron mi trabajo

El portero panameño Luis " Manotas" Mejía que milita en Nacional de Uruguay habló por primera vez luego de quedar fuera del Mundial Rusia 2018 y se sinceró diciendo que le dolió y que menospreciaron su trabajo.

" La verdad me golpeó, no te voy a mentir, tenía la ilusión, hice todo lo posible, estoy en Nacional y tengo que demostrar partido tras partrido, era un momento único que el futbolista panameño no sé cuantas veces va a vivir, era un día especial y un momento donde mi familia estaba ilusionada, mis amigos y la gente en Panamá, pero bueno son cosas que pasan y hay que seguir", dijo Mejía al programa Fox Sports Radio Uruguay.

" Me enteré que no estaba en la lista preliminar en una entrevista donde le preguntan al técnico sobre mí y dijo que ya tenía los tres arqueros y aún no daba la lista. Me dolió un poco porque para mí menospreció un poco el trabajo que venía haciendo", agregó el portero de 27 años.

Sobre si tuvo comunicación el técnico o alguién del cuerpo técnico de Panamá, " Manotas" manifestó que habló un par de veces con el preparador de porteros (Didier Muñoz) que la idea era que tenía que tener continuidad y es lógico, entonces por ahí era el tema.

Por último, el portero panameño comentó que por una parte está tranquilo porque ha pasado por peores momentos en la vida. " Lo tomé con mucha tranquilidad aunque me pegó, pero me puse en mente que tengo que seguir trabajando día a día". *

