Pedro Chaluja: Con Bolillo Gómez hay una conversación pendiente para su continuidad

Saransk, Rusia. El presidente de la FEPAFUT, Pedro Chaluja, habló sobre las probababilidades que el técnico Hernán "Bolillo" Gómez siga en el banquillo panameño ya que con el juego frente a Túnez en el Mundial Rusia 2018 se termina su contrato.

" Hoy (jueves) termina el contrato de la FEPAFUT con el profe Bolillo Gómez, pero eso no quiere decir que no hay una probabilidad de renovación, no estoy diciendo eso, tenemos una conversación pendiente que quizás sea la próxima semana en Panamá", dijo el directivo a RPCTV.COM en Saransk.

" Tenemos que ver que hay varios elementos que pueden influir en la decisión, uno de esos es que tenemos elecciones federativas a fin de año y habrá una nueva Junta Directiva desde el 2019 y no sería prudente que se firme un nuevo contrato con un nuevo técnico y que se sientan obligados los nuevos directivos a aceptarlo o poner en riesgo un técnico que traigamos y después se le cancela el contrato".

" Tenemos que buscar una solución interina hasta diciembre y posteriormente se verá lo del técnico", agregó Chaluja.

"El profe Bolillo Gómez no está para hablar de contrato interino, creo que está en otro standard y me parece que si nos hiciera la colaboración de quedarse hasta diciembre mientras el termina de decidir que se puede hacer nos ayudaría bastante, de lo contrario tenemos que buscar alternativas pero yo no quisiera hacerlo a él sentirse obligado a tener que quedarse".

Sobre declaraciones de Baloy

"Estamos en un mundial, es nuestrro primer mundial y hemos ganado muchas experiencias y es cierto hemos aprendido, el cuerpo médico quizás debe venir más robusto, hay que traer más equipo de utiliería, algunas cosas las hicimos muy bien y otras no muy bien para eso es que es la primera vez para aprender y hemos ganado mucha experiencia".

"Quiero estar bien claro que yo no he interpretado que las delcaraciones de Baloy han sido acusaciones contra la FEPAFUT, él respondió a preguntas que le hicieron y son conversaciones que las hemos tenido con ellos, asi que no es un tema que es prioritario, es donde hicimos las cosas bien y donde las tenemos que hacer mejor".