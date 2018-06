"El Puma" Rodríguez y Baloy esperan ser más ofensivos en el último partido del Mundial

Saransk. Rusia. Panamá disputará el jueves en el Mordovia Arena frente a Túnez su último partido en el Mundial Rusia 2018 y los jugadores Felipe Baloy y José "El Puma" Rodríguez coincidieron que sería importante ser más ofensivos para despedirse con un triunfo.

"Creo que nos falta ser contundentes y estar bien concentrados en las jugadas a balón parado y eso lo vamos a trabajar para sacar un buen resultado frente a Túnez", dijo Rodríguez que juega en el fútbol belga.

“Contra Túnez tenemos que ser contundentes en el ataque, sin descuidar la parte defensiva”, agregó el jugador de 20 años.

Por su lado, Baloy comentó "El primer gol en el Mundial nos da ánimo para afrontar el último partido de la mejor manera y porque no pensar en terminar este mundial con un triunfo. Sabemos que Túnez es un rival complicado que no es nada fácil, a Bélgica le hizo un buen partido a Inglaterra mucho mejor, tiene jugadores interesantes en la parte de adelante. El profe seguro nos dirá como tenemos que posicionarnos dentro de la cancha y tratar de hacer el mejor trabajo posible porque venimos con la gran ilusión de terminar el Mundial con un triunfo y vamos a pelear y luchar para que sea así".

"Sabíamos que enfrentaríamos a tres selecciones fuertes e importantes que ya habían jugado mundiales, Inglaterra y Bélgica un poco más fuertes que Túnez sin irrespetarlos porque sabemos que tienen grandes jugadores y la ilusión de hacer un gran papel en Rusia. Es importante para nosotros porque nos da la posibilidad de lograr un triunfo que no pudimos contra ingleses y belgas porque sabíamos que era mucho más complicado, esto no quiere decir que será fácil ganarle a Túnez pero lograr el triunfo representaría mucho para nosotros y poder darle eso a nuestra gente que lo pueda festejar no solo los que están acá en Rusia sino todos los que están en Panamá".

"Nosotros trabajamos en base a lo que dice el profe, pero creo que es una linda oportunidad para irnos más al frente, ser un poco más ofensivos. Nosotros somos fuertes cuando estamos bien parados cuando estamos ordenados y eso nos trajo a Rusia, pero jugar contra Túnez no quiere decir que tenemos que jugar abiertos o desordenados porque vamos a enfrentar a un buen rival que tiene experiencia en mundiales y buenos jugadores, entonces no podemos confiarnos de eso que será fácil".