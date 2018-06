"La mentalidad del grupo es despedirse con un buen resultado", Bolillo Gómez

635x357 El técnico Bolillo Gómez podría dirigir su último partido con Panama. Foto/Arturo Bolvarán C..

Saransk, Rusia. El técnico Hernán "Bolillo" Gómez manifestó en rueda de prensa la mentalidad del equipo es sacar un resultado positivo para Panamá en su último partido del grupo G frente a Túnez a disputarse en el Mordovia Arena de Saransk.

"Estamos tranquilos y con la mentalidad de sacar un resultado positivo pra Panamá en el último partido. El rival es difícil, pero no es tan intenso y duro como los primeros y aunque no seamos favoritos la intención es sacar algo bueno", dijo Gómez en rueda de prensa en el Mordovia Arena.

"Nosotros estamos en el mundial todavía, sacar un punto o un triunfo es importante para el país y se haría historia. Tenemos las mismas ganas, ahora vamos a un partido donde lo enfrentaremos de la misma forma".

"He visto al equipo trabajar bien, que hay unión y hay compromiso, pero quiero ver como están mentalmente para imponer lo preparado".

"Todo el mundo quiere venir a ganar, pero nosotros estábamos claros que veníamos a aprender y si se puede conseguir un triunfo bienvenido sea".

Bolillo comentó que a pesar de los resultados adversos en los dos primeros partidos, el Mundial le deja mucho a Panamá porque futbolísticamente se aprendió bastante para el futuro, en un torneo donde la concentración es vital.

Sobre si sigue con Panamá, el estratega dijo "He recibido ofertas de otras selecciones, pero estoy aquí en Panamá y no he sabido nada más al respecto".