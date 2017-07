Gaby Torres: "Pensé que me perdía la Copa Oro, pero estaremos listos"

Enviado Especial, Atlanta. Aun con una ligera hinchazón en su boca, Gabriel Torres dijo que tuvo temor de perderse la Copa Oro en el choque que tuvo con su compañero Eric Davis en el primer día de entrenamiento de la selección nacional en Atlanta.

" Estaremos listos para el sábado", replicó Gaby al relatar que se preocupó mucho al ver la cantidad de sangre que botaba Davis al momento en que ambos chocaron. " Me preocupé mucho por él ya que vi que sangraba mucho y luego pensé que me podía perder la Copa Oro, pero los doctores nos fueron calmando y luego nos confirmaron que no corría peligro la participación en el torneo”, comentó el atacante.

Aunque no se han abierto los entrenamientos para la parte táctica se espera que Torres sea uno de los hombres en ataque que utilice el técnico Hernán Darío Gómez para enfrentar a Estados Unidos el sábado en el debut copero de ambas selecciones.

Con 28 años, Torres es uno de los jugadores de mayor experiencia en el plantel nacional pues jugó eliminatoria mundialista en el 2006 con solo 16 años y fue además campeón goleador de la Copa Oro del 2013.

Para el delantero Panamá no tiene selección B, están los que están y tratarán de hacer las cosas bien para llegar lo más lejos posible.

Como jugador de mayor experiencia con la camiseta nacional, Torres señaló que trata de transmitirle la experiencia adquirida a los nuevos jugadores. *

*