Dely Valdés:"Mis jugadores no saben la alineación ante Trinidad"

El técnico de la selección nacional Julio Dely Valdés no dará la alineación este lunes, previo al debut ante Trinidad y Tobago en la Copa Oro 2019.

Dely, luego del entrenamiento matutino a puerta cerrada, llegó al hotel junto a los jugadores, y tras la pregunta, manifestó que ni sus jugadores saben el once titular ante los caribeños en Minnesota.

"No lo saben ellos. De verdad. Si ellos no lo saben, nadie lo puede saber", sostuvo el estratega panameño.

Acerca de si diría los elegidos en conferencia de prensa más tarde, aseguró que los jugadores sabrán el martes, en la charla técnica, horas antes del encuentro, quienes iniciarán para enfrentar a Trinidad y Tobago.

Panamá debutará este martes en el Grupo D de la Copa Oro 2019 ante Trinidad y Tobago en el Allianz Field, desde las 6:30 pm por RPC y Medcom Go.

