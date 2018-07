Antonio Grant listo para competir en los 400 metros del Mundial U20

El velocista panameño Antonio Grant se encuentre listo para competir en los 400 metros planos del Campeonato Mundial U20 de atletismo que se desarrolla en la ciudad de Tampere, Finlandia.

Grant que llegó en la mañana del martes a Finlandia (madrugada en Panamá) estará compitendo en el Heat 1 el miércoles a la 11:20 de la mañana en el Tampere Stadium (3:20 de la madrugada en Panamá). Clasifican los 3 mejores de cada heat (son 7) y los 3 mejores tiemposa semifinales.

Sus rivales para la serie eliminatoria serán Khamal Stewart - Baynes de Canadá, Musa Isah ( Bahrein), Abdurahman Abdo (Etiopía), Joao Coelho (Portugal), Correy Sherrod (Bahamas) y Ahmed Abdullah Al Yaari (Yemen).

" La preparación para llegar al Mundial tuvo entrenos muy duros, he hablado con mi entrenador Florencio Aguilar y hemos visto que los heats no están tan duros y hay chances de llegar a la final. El cambio de horario me está afectando un poco, pero no será problema al momento de competir", dijo Grant a RPCTV.COM desde Tampere, Finlandia.

Grant fue inscrito con su mejor marca personal y del año 2018 que es de 46.90.

El año pasado, el velocista colonense compitió en el Mundial menor en Kenia quedando descalificado en semifinales de los 400 metros por invadir el carril contrario. En el heat eliminatorio terminó tercero con un tiempo de 47.54.