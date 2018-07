Antonio Grant estuvo hospitalizado luego de correr semifinal en Mundial U20

El atleta panameño Antonio Grant que nos representó en el Mundial U20 de atletismo fue hospitalizado luego de correr las semifinales de los 400 metros planos.

Grant corrió la serie eliminatoria clasificando a semifinales con tiempo de 47.64 y al terminar tuvo que ser asistido en el estadio porque llegó a la meta casi desmayándose, de acuerdo a lo manifestado por Irving Saladino, medalla de oro en los Juegos Olímpicos Pekin 2008.

Luego en la semifinal terminó en el último lugar de su heat con un tiempo de 48.23 donde le afectó que no podía respirar por lo que tuvo que ser hospitalizado.

" Después de la carrera me hospitalizaron, tenía asma, no podía respirar y me pusieron unos tubos para poder estar mejor, así como venoclisis en ambos brazos", dijo Grant a RPCTV.COM desde Finlandia.

" Ahora estoy mucho mejor y regreso el martes a Panamá", concluyó.

Grant llegó un día antes a la competencia tras casi 20 horas de viaje hasta la ciudad de Tampere.