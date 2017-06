Usain Bolt triunfa en los 100 en justa Golden Spike

OSTRAVA, República Checa (AP) — Usain Bolt puso en marcha el tramo europeo de su última temporada antes de retirarse con una victoria el miércoles en los 100 metros de la justa Golden Spike.

En la prueba en la que con más frecuencia ha competido en su carrera, con nueve participaciones, Bolt superó a un lote de rivales de escasa jerarquía. Fue de menos a más y cruzó la meta con un lento tiempo de 10.06 segundos.

El astro de Jamaica tuvo que repeler el impulso del cubano Yunier Pérez, a quien aventajó por tres centésimas. Tercero entró el turco Jak Ali Harvey con 10.26

La marca de Bolt se quedó corta de su mejor registro de la temporada, el 10.03 que cronometró en su última carrera en Jamaica, el 11 de junio.

“No estoy feliz con el tiempo”, dijo Bolt. “No fue una buena carrera, fue muy lenta”.

Bolt mencionó una dolencia en la espalda, pero le restó importancia.

“Veré a mi doctor (en Alemania) pronto, estoy seguro que me dejará bien”, dijo. “Todo lo que necesito hacer ahora es entrenar fuerte y concentrarme en estar en plenitud. Eso no me preocupa. Es solo algo en mi espalda, el mismo problema de siempre. No me lesioné, lo cual es lo clave”.

El ocho veces campeón olímpico se prepara para el Mundial de atletismo en Londres en agosto, su última gran competencia.

Bolt afirmó que siempre le ha gustado participar en la Golden Spike por ser una de las primeras justas profesionales que le invitaron a correr en el inicio de su carrera, además de que valora el hecho de que las tribunas del estadio de Ostrava siempre están atestadas, incluso cuando hace mal tiempo.

En un emotivo adiós tras la carrera, el público sostuvo cartulinas que conformaron una enorme bandera de Jamaica en las gradas, exhibiendo el mensaje: "GRACIAS UB”. El himno de Jamaica retumbó, con Bolt cantando.

“Eso fue una sorpresa”, señaló Bolt. “No me lo esperaba. Ellos siempre me han tratado con tanto cariño, y eso lo aprecio de verdad”.

La única otra carrera que tiene confirmada será en la justa de Mónaco por la Liga Diamante, el 21 de julio. No ha decidido nada en cuanto a otras.

Otros ganadores el miércoles fueron el británico Mo Farah y el sudafricano Wayde van Niekerk, quien se impuso en los 300 metros con un tiempo récord de 30.81. Esa es una distancia que no se disputa con regularidad.