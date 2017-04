Alonso se perderá GP de Mónaco para manejar la Indy 500

Fernando Alonso manejará un bólido McLaren en las 500 millas de Indianápolis de la serie IndyCar, una decisión sorpresiva que marginará al piloto español del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula Uno que se disputa el mismo día.

Será la primera vez que Alonso compite en la Indy 500 en Estados Unidos. El dos veces campeón mundial de la F1 intenta conquistar la que considera como la "Triple Corona" del automovilismo: El GP de Mónaco, las 500 de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans.

"Es un reto difícil", dijo el piloto de 35 años, que ha ganado dos veces en Mónaco, y todavía no ha competido en Le Mans. "Pero estoy dispuesto a asumirlo".

McLaren hizo el anuncio el miércoles, y dijo que el GP de Mónaco del 28 de mayo será la única carrera de la temporada de la F1 que Alonso se perderá. El equipo británico no anunció quién lo reemplazará.

McLaren competirá en las 500 de Indianápolis por primera vez en 38 años. Participará con un chasis Dallara DW12, a cargo del equipo Andretti Autosport encabezado por Michael Andretti, un excampeón de IndyCar que compitió en la F1 con McLaren en 1993.

Alonso volará a Indianápolis inmediatamente después del GP de España del 14 de mayo, para tener dos semanas para practicar en la serie IndyCar.

"Jamás he manejado un vehículo de IndyCar, y tampoco he manejado en un súper circuito, pero estoy seguro que me acostumbrará bastante rápido", afirmó.

"He visto mucha IndyCar en televisión y por internet, y me queda claro que se requiere3 mucha precisión para manejar tan cerca de otros vehículos a 220 millas por hora (354 kph). Tendré que aprender muy rápido", agregó.

Andretti tendrá seis vehículos en las 500 de Indianápolis.