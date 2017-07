Bottas domina en Silverstone, pero acaba sancionado

SILVERSTONE, Inglaterra (AP) — Tras dominar las prácticas para el Gran Premio Británico, el empeño de Valtteri Bottas por una segunda victoria seguida se complicó con una penalización de cinco puestos en la largada de la carrera de la Fórmula Uno.

La sanción al piloto finlandés fue impuesto debido a la sustitución de la caja de cambios de su Mercedes antes de las seis carreras que deben durar, según el reglamento.

Bottas, quien se impuso en Austria el pasado fin de semana, había superado por menos de una décima de segundo a su compañero de escudería Lewis Hamilton en los entrenamientos el viernes en el circuito de Silverstone.

“Aún queda mucho que hacer para que el coche rinda mejor y tener más confianza en las curvas de alta velocidad”, comentó Bottas antes de la sanción.

Marginado del podio en las últimas dos carreras, Hamilton compitió frente a sus compatriotas tras el furor generado por haber sido el único piloto que no se presentó a un acto promocional de la F1 en Londres el miércoles.

El nombre de Hamilton fue abucheado al ser mencionado durante el evento en la Plaza de Trafalgar, pero el tres veces campeón fue bien recibido en Silverstone.

“Este es uno de los mejores circuitos en el mundo. Pero con este coche y la velocidad que podemos imprimir en las curvas, es sencillamente fenomenal, es como la mejor montaña rusa”, dijo Hamilton. “Cada vez que salía de boxes, saludaba a la gente y ellos también me saludaban. Quería asegurar de que podía verles y que realmente apreció todo el cariño y aliento”.

Hamilton busca enchufarse otra vez en la puja por el título, luego de rezagarse 20 puntos detrás del líder Sebastian Vettel.

Vettel fijó el cuarto tiempo más rápida en la segunda sesión, detrás de su compañero de Ferrari, Kimi Raikkonen. Vettel rodó en la sesión vespertina luego que el equipo removió una pantalla transparente a modo de experimento. La pantalla de policarbonato, colocado por primera vez en el Ferrari de Vettel, es para protegerse de escombros sin afectar la vista.

Pero Vettel dijo que la pantalla le causo mareos y que no lo pareció nada del otro mundo.

“La visión no es buenas y es por la curvatura que genera un poco de distorsión”, dijo Vettel. “Teníamos un plan de prueba, pero no me ha gustado. Y no pude ver”.

Los Red Bull de Max Verstappen y Daniel Ricciardo habían superado a los Ferrari por la mañana, pero quedaron detrás de los bólidos italianos en la segunda sesión.

"Los Mercedes están volando. Pero si podemos hacer los ajustes adecuados, vamos a estar en condiciones de darle pelea a Ferrari mañana”, dijo Ricciardo de cara a la clasificación del sábado.