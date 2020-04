Byron gana carrera virtual NASCAR y Wallace abandona enojado

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — William Byron lideró la mayoría de las vueltas en las primeras dos carreras virtuales de la NASCAR, sin sacar recompensa por sus habilidades en los videojuegos. Salió victorioso en la tercera oportunidad.

Byron ganó fácilmente la carrera virtual el domingo en el Bristol Motor Speedway, donde se hubiera llevado a cabo la carrera de la NASCAR de no haberse cancelado por la pandemia de coronavirus.

“Algunas cosas son distintas pero muchas otras son iguales y esta es una pista en la que siempre disfruto estar”, dijo Byron. “Es divertido tener algo de presión en iRacing, normalmente la corro para divertirme y mejorar”.

La NASCAR modificó el formato este fin de semana e inició con una clasificación individual previo a la carrera de 50 vueltas. Ello determinó el orden de inicio. Byron salió en la primera posición y nunca fue amenazado.

La cuota de entretenimiento fue proporcionada por los pilotos que transmitieron su experiencia para que los aficionados pudieran escuchar las acciones y sus discusiones.

Bubba Wallace aparentemente “abandonó enojado” por un incidente en la carrera. “Es por esto por lo que no me tomo esto en serio. Me largo”, dijo Wallace en su transmisión.

Después de que aficionados lo increparon en Twitter, Wallace se burló de cuán serio se toman las carreras virtuales con su respuesta.

“Arruine el día de tantas personas al abandonar... un videojuego”, escribió. “Ja, ja, ja, un videojuego. La vida en cuarentena es difícil”.

El siete veces campeón de la NASCAR Jimmie Johnson despidió a su ‘spotter’ después de 20 vueltas en la carrera al informarle equivocadamente que tenía espacio con otro vehículo y terminó chocando. Erik Jones tuvo problemas con su internet que lo llevaron a perderse la calificación y el mexicano Daniel Suárez terminó fuera por segunda semana consecutivo, acompañado por Kyle Larson después de que chocaron.

Nada contento, Suárez dijo que Larson debió haber descalificado como le pasó la semana pasada.

Las carreras virtuales han sido una salvación para la industria del deporte motor. IndyCar lanzó una serie, una semana después que la segunda carrera de NASCAR el sábado pasado se transmitió por la cadena NBC Sports. Las dos carreras de la NASCAR han superado los récords en deportes virtuales. Más de un millón de personas vieron la competencia la semana pasada en Fox.

Rita Wilson, quien junto a su esposo Tom Hanks se recuperó del nuevo coronavirus, cantó el himno nacional desde su casa en California.