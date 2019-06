Error de Vettel da triunfo a Hamilton en GP de Canadá

MONTREAL, Canadá (AP) — Sebastian Vettel tenía el rostro enrojecido por la ira el domingo, tras ser despojado de una victoria que requería con urgencia en el Gran Premio de Canadá.

Así que el piloto alemán, cuatro veces monarca de la Fórmula Uno, tomó el asunto en sus manos, literalmente.

Tras descender de su vehículo, todavía con el casco puesto, se dirigió a su garaje, dando pasos firmes. Luego, se abrió paso hacia la parrilla de premiación posterior a la carrera.

Atónitos, los espectadores en Montreal presenciaron el momento en que Vettel, con ademanes teatrales, tomó un gran letrero con el número uno, colocado frente al Mercedes de Lewis Hamilton y se lo llevó hacia el lugar donde se iba a colocar su Ferrari, el espacio vacío del número dos.

Luego, el alemán hizo lo mismo con el letrero del número dos. Lo levantó y lo colocó frente al bólido de Hamilton.

La multitud lo vitoreó, como si hubiera conseguido una victoria moral.

“Obviamente estoy enojado. Se lo podrán imaginar”, dijo Vettel. “Hoy di todo lo que tenía y más”.

Había largado desde el primer puesto y había cruzado la meta apenas delante de Hamilton.

Pero Vettel recibió una sanción de cinco segundos por un incidente ocurrido cuando restaba poco más de 20 vueltas. Pese a que la bandera a cuadros se agitó al paso de Vettel por la meta, esa penalización dio a Hamilton, cinco veces monarca de la Fórmula Uno, su quinta victoria en las últimas siete carreras y su 78va en total.

En cambio, Vettel se conformó con el segundo sitio. No ha ganado en 15 carreras, una racha inadmisible para la escudería más orgullosa de la F1.

Independientemente de si el castigo con tiempo fue justo o no, el hecho es que Vettel incurrió en un error fundamental.

Su auto ingresó a una zona con césped, en momentos en que Hamilton lo presionaba. Luego, el Ferrari volvió a la pista, obligando a que el británico frenara de manera intempestiva para no estrellarse contra el muro de la derecha.

Pero en medio del disgusto, Vettel tenía un argumento digno de considerar.

Durante décadas, la F1 se ganó su reputación por maniobras temerarias y a toda velocidad. Solía ser famosa por el dramatismo que éstas significaban.

Ahora, se sanciona a Vettel por un regreso considerado inseguro a la pista.

Vettel lanzó una crítica, más directa que velada, a la Federación Internacional del Autmóvil (FIA), el órgano rector de la F1, al considerar que el razonamiento para sancionarlo va en contra del espíritu del automovilismo.

“Esto no está volviendo popular nuestro deporte. La gente quiere vernos en una carrera. Esto era una carrera. Simplemente es una vergüenza que tengamos estas decisiones cómicas”, dijo el alemán. “Yo sólo deseo ser lo mejor que pueda... pero en la época de los pilotos antiguos. Deberíamos ser capaces de decir lo que pensamos pero no podemos. Estoy en desacuerdo con el lugar en que este deporte se encuentra ahora. No es el deporte del que me enamoré”.

Vettel finalizó delante de su compañero de Ferrari, Charles Leclerc. Valtteri Bottas, el otro piloto de Mercedes, se quedó con el cuarto sitio y recibió un punto de bonificación por lograr la vuelta más rápida.

En el campeonato de pilotos, Hamilton tiene una ventaja de 29 puntos sobre Bottas y 62 respecto de Vettel, de cara al Gran Premio de Francia, que se realizará dentro de dos semanas.

El mexicano Sergio Pérez fue duodécimo.