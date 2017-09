635x357 F1: Hamilton logra la pole del GP de Malasia; Vettel último. JEROME PUGMIRE (Associated Press)

SEPANG, Malasia (AP) — Lewis Hamilton logró el sábado la pole del Gran Premio de Malasia con otra magnífica actuación bajo presión, mientras que su principal rival en la lucha por el campeonato mundial, Sebastian Vettel, no pudo terminar la sesión de clasificación y largará último en la carrera del domingo.

Después de tener dificultades en las tres sesiones de práctica, en las que no superó el quinto puesto, el bólido Mercedes de Hamilton despertó en la clasificación y consiguió la 70ma pole de su carrera. El piloto de Ferrari, Kimi Raikkonen, lo acompañará en la primera fila de la parrilla.

Vettel, en cambio, arrancará último en la que fue otra actuación decepcionante para el astro de Ferrari de la Fórmula Uno.

“No sabíamos si íbamos a resolver nuestros problemas o no. Los Ferraris parecían tener la ventaja”, dijo Hamilton. “No teníamos idea de lo que iba a suceder hoy. De alguna manera le dimos la vuelta”.

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, ocuparán la segunda fila, mientras que el compañero de Hamilton en Mercedes, Valtteri Bottas, partirá quinto. El mexicano Sergio Pérez partirá noveno en su Force India.

El calor y la humedad del circuito de Sepang dejaron drenado a Hamilton, que se colocó una toalla alrededor del rostro en varias ocasiones y todavía parecía estar sin aliento mientras contestaba las preguntas de la prensa.

“No dormí bien anoche”, señaló el piloto británico de 32 años. “Francamente, en realidad no sé cómo logré esta vuelta”.

Hubo rostros desconcertados en el garaje de Ferrari cuando Vettel regresó a los pits en la primera parte de la clasificación, sin siquiera haber registrado un tiempo. Al menos Raikkonen sacó la cara por la escudería italiana y terminó apenas a 0.045 segundos de Hamilton.

Raikkonen cumple 38 años este mes, pero el campeón mundial de 2007 ha exhibido un notable rendimiento reciente.

“Es un poco más doloroso cuando estás así de cerca”, dijo el finlandés. “Mañana será una carrera larga, y será dura para los neumáticos. Tenemos buenas sensaciones, las tres primeras curvas son cerradas, así que pueden pasar muchas cosas”.

Verstappen festejó su 20mo cumpleaños con un buen desempeño.

“Estoy contento por largar tercero, tuve muchas dificultades con el balance en la tercera sesión”, indicó el holandés. “Finalmente quiero tener un buen domingo. Los sábados me ha ido bastante bien, pero no he sumado muchos puntos”.

Verstappen terminó tercero en China, en la segunda carrera de la temporada, pero no subió al podio desde entonces y no ha terminado siete carreras, principalmente por problemas de motor.

Ferrari cambió el motor de Vettel después de la tercera práctica tras detectar un problema eléctrico, pero la medida pareció no tener el efecto deseado en el vehículo del alemán.

Vettel estaba en su primera vuelta cuando perdió potencia.

“Estoy cojeando de vuelta”, dijo Vettel mientras manejaba su bólido a paso de tortuga.

El problema fue incluso más desconcertante, tomando en cuenta que Ferrari había dominado la tercera y última práctica del sábado antes de la clasificación.

Vettel marcha segundo en el campeonato mundial, a 28 puntos de Hamilton, cuando quedan seis carreras en la temporada.