F1: Hamilton se lleva la pole para GP de Francia

LE CASTELLET, Francia (AP) — Lewis Hamilton brilló de nuevo cuando importaba, para llevarse la 86ta pole position de su carrera el sábado para el Gran Premio de Fórmula Uno de Francia.

Fue una historia completamente diferente para el piloto de Ferrari Sebastian Vettel, que se clasificó solamente séptimo para una carrera que tiene que ganar si quiere mantener vivas sus escasas esperanzas de aspirar al título de la Fórmula Uno.

Hamilton, el campeón defensor, busca su sexto título mundial y ha ganado cinco de las siete carreras esta temporada.

Hamilton de nuevo apretó el paso en las clasificaciones y finalizó 0,286 segundo delante de su compañero de Mercedes Valtteri Bottas, que fue el más veloz en las tres sesiones de prácticas.

"Valtteri ha sido rápido todo el fin de semana. Estoy realmente contento de que aproveché el potencial del coche”, dijo Hamilton. “Por eso tenemos un equipo tan fuerte. En todos los elementos estamos a todo tren”.

El británico le dio crédito a Bottas por ayudarle a elevar su nivel.

"Me siento fuerte”, dijo Hamilton. “Estoy siendo empujado constantemente por Valtteri”.

Bottas, aque está conduciendo mucho mejor que el año pasado, se perdió la oportunidad de ganar la 10ma pole de su carrera, pero piensa que tiene un buen chance de presionar a Hamilton desde el arranque el domingo.

"El segundo puesto en bueno aquí porque hay un largo tramo antes de la primera curva”, dijo el finlandés. “Pienso que Lewis tuvo una vuelta realmente muy buena y es súper apretado entre nosotros y en las clasificaciones los detalles lo son todo”.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc fue tercero y Max Verstappen, de Red Bull, cuarto.

"Somos muy fuertes en las rectas y ellos (Mercedes) son muy fuertes en las curvas”, dijo Leclerc. “Así que deberá ser una buena carrera”.

Pero fue una actuación decepcionante para Sebastian Vettel, de Ferrari, que se llevó la pole hace dos semanas en el Gran Premio de Canadá, pero esta vez fue superado por los pilotos de McLaren Carlos Sainz Jr. y Lando Norris — un piloto de 19 años que compite en su en su campaña de debut en la F1.

"No sé lo que pasó, perdí mucha velocidad”, dijo Vettel. “Fue un día de altibajos. Algunas vueltas estuve bien y otras no. No obtuve lo máximo del coche, pero fue difícil para mí”.