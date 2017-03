635x357 F1: Raikkonen domina pruebas con llantas de lluvia. Associated Press

BARCELONA, España (AP) — Sin la presencia de Lewis Hamilton, marginado por un problema mecánico en su Mercedes, Kimi Raikkonen dominó el jueves las pruebas de pretemporada de la Fórmula Uno.

Después que los equipos probaron las llantas de lluvia en una pista que fue mojada artificialmente, Raikkonen cambió a los neumáticos lisos en su Ferrari al final de la sesión matutina y dominó con tiempo de 1 minuto, 22.305 segundos en el Circuito Barcelona-Cataluña.

Ferrari ha sido el único equipo que ha estado cerca de Mercedes en la primera sesión de pruebas de pretemporada con bólidos más grandes y rápidos que serán utilizados en 2017.

Hamilton no pudo rodar por un problema eléctrico.

"Una falla eléctrica nos dejó varados en el garaje esta mañana, así que junto con el equipo decidimos que no manejaré hoy, ya que no habríamos sacado muchas conclusiones", escribió Hamilton en Twitter. "Es una lástima no poder manejar, pero hemos tenido unos días fantásticos. Los muchachos han realizado un trabajo magnífico. ¡Estoy ansioso por volver al vehículo la próxima semana!".

Valtteri Bottas sí pudo manejar después que Mercedes arregló el problema, pero sólo dio nueve vueltas.

Max Verstappen, de Red Bull, fue uno de los más rápidos en la pista mojada.

El fabricante de neumáticos Pirelli mojó la superficie de la pista durante la noche con ocho tanques de agua, lo que permitió a los equipos probar las llantas de lluvia.

El nuevo reglamento para 2017 permite a los vehículos tener mayor carga aerodinámica, por lo que los vehículos son más rápidos que en años anteriores.

La temporada comienza el 26 de marzo en Australia.