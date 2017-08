635x357 Hamilton logra pole en Bélgica y empata récord de Schumacher. JEROME PUGMIRE (Associated Press)

SPA-FRANCORCHAMPS, Bélgica (AP) — Lewis Hamilton empató el récord de Michael Schumacher al conseguir la 68va pole de su carrera con un dominante desempeño en la clasificación del sábado del Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno.

El piloto de Mercedes ya tenía el mejor tiempo cuando realizó una vuelta incluso más veloz. Sebastian Vettel (Ferrari) lo acompañará en la primera fila de la parrilla, mientras que Valtteri Bottas (Mercedes) se clasificó tercero. Kimi Raikkonen (Ferrari) largará cuarto.

Vettel encabeza el campeonato mundial con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton.

“Es algo surreal y ex una experiencia que te llena de humildad, ya que Michael (Schumacher) es una leyenda”, dijo Hamilton. “Siempre lo admiré. Es un honor estar empatado con él en pole positions, pero él seguirá siendo uno de los mejores de la historia”.

Hamilton fue acompañado en la pista por Ross Brawn, director deportivo de la F1, quien le comunicó un mensaje de admiración de la familia de Schumacher.

“Schumacher siempre dijo que los récords están para ser superados, y ellos quieren decirte ‘gracias’”, dijo Brawn.

Schumacher, de 48 años, permanece recluido en su casa en Suiza desde que sufrió graves lesiones cerebrales en un accidente mientras esquiaba en diciembre de 2013.

“Todo el tiempo rezo por Michael y por su familia”, indicó Hamilton, quien debutó en la F1 en el Gran Premio de Australia hace 10 años.

Schumacher necesitó un poco más de 300 carreras para fijar su récord de poles. El alemán todavía tiene la marca con 91 triunfos, una abrumadora ventaja sobre Hamilton, su escolta inmediato con 57 victorias.

Schumacher ganó el último de sus siete títulos mundiales en 2004, mientras que Hamilton tiene tres campeonatos en 2008, 2014-15.

“Yo apenas tengo dos poles, así que me falta bastante”, bromeó Bottas, al comparar sus logros con los de su compañero de equipo. “Lewis ha tenido un gran rendimiento, pero estoy un poco confundido sobre los motivos por los que no he podido acercarme. Necesitamos encontrar algunas soluciones”.

Vettel, quien creció idolatrando a Schumacher en Alemania, caminó rápidamente para felicitar a Hamilton, y también agradeció a Raikkonen.

“Tuve un poco de ayuda de un amigo”, dijo Vettel. “Kimi tuvo que abandonar su vuelta en el último sector y me dio un buen aventón, eso me otorgó unas dos décimas (de segundo)”.

El piloto de Red Bull Max Verstappen encabezará la tercera fila, donde estará acompañado por su compañero de equipo Daniel Ricciardo.

El mexicano Sergio Pérez largará octavo en su Force India.