635x357 Suárez se prepara para debut en Cup Series de NASCAR. WESTON DEWITT (Associated Press)

AVONDALE, Arizona, EE.UU. (AP) — Daniel Suárez ganó un campeonato y fue elegido como novato del año en la serie Xfinity de la NASCAR.

Ahora tendrá que hacer el ajuste al vehículo Monster Energy de la Cup Series, la máxima categoría de la NASCAR.

"Fue bastante distinto", dijo el piloto mexicano. "El vehículo Cup tiene más potencia, es más rápido en las rectas y lento en la mitad de la curva. Esta gente son verdaderos profesionales y lo hacen todo bien. Siento que fue un día positivo, y que aprendimos cosas buenas".

Suárez manejó el martes un vehículo de la Cup Series por primera vez en el Circuito Internacional de Phoenix, junto con otros pilotos como Dale Earnhardt Jr., Joey Logano y Kevin Harvick, quien ha ganado seis de las nueve últimas carreras en Phoenix. Earnhardt volvió a las pistas tras perderse la segunda mitad de la temporada de 2016 por síntomas asociados con conmociones cerebrales.

Suárez tuvo un buen desempeño en su primer ensayo con el equipo Joe Gibbs Racing, donde reemplazará a Carl Edwards. Después de dos días de pruebas en Phoenix, su carrera en la Cup Series comenzará oficialmente el 18 de febrero en Daytona, una prueba de 75 vueltas que es un preámbulo a las 500 millas de Daytona el 26 de febrero.

Suárez comenzó a manejar en 2002 en México, donde fue campeón de karting y participó en la serie NASCAR de México. En 2010, fue elegido novato del año de NASCAR México, y al año siguiente fue el piloto más joven en conseguir una pole en esa categoría.

El oriundo de Monterrey fichó con el equipo Joe Gibbs Racing para la Serie Xfinity en 2011, y fue elegido novato del año. Tras ganar el campeonato la temporada pasada, Gibbs lo ascendió a la Cup Series en 2017 para tomar el volante de Edwards.

"No me esperaba la llamada", dijo Suárez. "Estaba con mi familia y amigos, disfrutando el campeonato que requirió de mucho esfuerzo. Obviamente, las vacaciones se acortaron un poco, porque tan pronto recibí la llamada, empecé a pensar en la Cup Series. No puedo quejarme".

El piloto de 25 años tiene tres victorias en Xfinity.