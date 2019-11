Fuente AP: Carmelo Anthony vuelve a la NBA, con Blazers

Carmelo Anthony volverá a la NBA, esta vez con los Trail Blazers de Portland, aseveró una persona informada de los detalles del acuerdo.

El alero, 10 veces elegido para el Juego de Estrellas, no disputa un encuentro de la liga desde hace poco más de un año, cuando concluyó su fugaz estadía en los Rockets de Houston, con quienes participó apenas en 10 duelos.

Los Blazers esperan que al jugador de 35 años le quede suficiente basquetbol para ayudarlos a recuperarse de un comienzo de temporada con foja de 4-8.

El acuerdo de Anthony con Portland fue confirmado a The Associated Press por una persona que solicitó permanecer anónima el jueves, debido a que la contratación no se había anunciado. ESPN.com fue el primer medio en dar la noticia, y afirmó que Anthony se incorporaría al equipo durante su próxima gira.

Anthony conquistó tres medallas olímpicas de oro, pero ha enfrentado dificultades al final de sus escalas recientes en Oklahoma City y Houston, luego de seis campañas y media con los Knicks de Nueva York.

Fue adquirido por los Bulls de Chicago a Houston el 21 de enero, con la intención de cederlo en canje antes de que venciera el plazo para esas transacciones o de darlo de baja. Promedió 13,4 puntos en 10 partidos con los Rockets la temporada anterior, pero no ha jugado desde noviembre de 2018.

Anthony fue cedido en canje por Oklahoma City a Atlanta en julio de 2018. Poco después, los Hawks lo dejaron en libertad para que firmara con los Rockets.

Técnicamente, los Bulls fueron su cuarta franquicia en siete meses.

Ocho de las 10 apariciones de Anthony con los Rockets llegaron como suplente. Había jugado de inicio los 1.054 partidos en sus primeras 15 temporadas dentro de la NBA.

Ha promediado 24 puntos en 16 campañas.