Fuente AP: Wizards envían a Gortat a Clippers por Rivers

WASHINGTON (AP) — Estaba bastante claro que el polaco Marcin Gortat y los Wizards de Washington se encontraban listos para seguir por caminos distintos. Ahora lo harán.

Los Wizards accedieron a enviar a su pívot titular a los Clippers de Los Ángeles a cambio del base Austin Rivers, indicó una persona al tanto del asunto.

El acuerdo fue descrito a The Associated Press el martes a condición de guardar el anonimato porque ningún equipo ha efectuado un anuncio oficial. Los dos jugadores estaban por iniciar la última temporada de sus contratos y se encuentran listos para ganar salarios similares.

Gortat, de 34 años, es un jugador corpulento y resistente, con importantes capacidades defensivas que se ha desempeñado 12 años en la NBA, las últimas cinco con Washington. La campaña pasada promedió 8,4 puntos y 7,6 rebotes por partido, sus cifras más bajas desde la temporada 2009-10, cuando militaba con el Magic de Orlando, pero podría ser útil en Los Ángeles si DeAndre Jordan se va.

Después de que los Wizards concluyeron en octavo sitio en la Conferencia Este y perdieron en la primera ronda de los playoffs frente a Toronto, Gortat dijo firmemente que no tenía interés en modificar su estilo de juego en esta etapa ya avanzada de su carrera.

Al preguntársele sobre la posibilidad de que practicara para mejorar sus tiros fuera de la pintura, Gortat respondió: “Este verano voy a trabajar en mi bronceado. Voy a trabajar en fortalecer mi abdomen. Mejorar un poco la definición de mis bíceps. No es posible mejorar los tiros de tres puntos. Uno no puede mejorar sus tiros, al menos en lo que a mí respecta. Yo creo realmente que lanzo bien a una distancia máxima de entre 15 y 17 pies (4,5 a 5 metros). Pero no voy a lanzar triples. No, no haré eso. Quiero entrar a la pintura. Cuerpo a cuerpo. Entrar fuerte. Recibir rasguños. Sangrar”.

Gortat también habló sobre la percepción generalizada de que él y el estelar base John Wall no se llevan bien.

“Jugamos bien. ¿Somos mejores amigos? ¿Los mejores amigos de todos? ¿Hermanos? Probablemente no. Pero no soy el mejor amigo de probablemente la mitad del equipo allí”, afirmó Gortat en abril tras la eliminación de Washington. “Así, tengo algunos buenos amigos, pero el resto de ellos son sólo mis colegas y compañeros de equipo. Así es. Así es en la liga”.

Los Wizards tenían un poco de problemas en el roster con Gortat y Ian Mahinmi, el pívot de respaldo que también prefiere quedarse en la pintura y tiene un buen sueldo.

Además, Washington necesitaba un base de respaldo, algo que Rivers puede darles.

Rivers, que cumplirá 26 años en agosto, promedió 15,1 puntos y cuatro asistencias por partido la temporada pasada _marcas personales en su carrera_ con los Clippers, cuyo entrenador es su padre, Doc Rivers.

ESPN reportó primero el acuerdo.